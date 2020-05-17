В Україні кількість заражених COVID-19 перевищила 18 тисяч

В Україні станом на ранок 17 травня зареєстровано вже 18 291 випадок зараження новою коронавірусної інфекцією COVID-19. За останню добу ця цифра зросла на 433 особи.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ під час брифінгу. За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 травня в Україні 18 291 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 5 116 пацієнтів вже одужали, 514 – померли від ускладнень.

Так, у Києві за добу додалося 59 хворих, у Київській області коронавірус зафіксували у 54 людей, у Львівській області – у 50 громадян, а на Буковині – у 47. Найбільше інфікованих наразі у місті Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Детальна ситуація в областях має такий вигляд: Вінницька область — 715 Волинська область — 615 Дніпропетровська область — 837 Донецька область — 130 Житомирська область — 546 Закарпатська область — 885 Запорізька область — 378 Івано-Франківська область — 1210 Кіровоградська область — 443 м. Київ — 2280 Київська область — 1197 Львівська область — 1019 Луганська область — 42 Миколаївська область — 238 Одеська область — 746 Полтавська область — 264 Рівненська область — 1126 Сумська область — 162 Тернопільська область — 1078 Харківська область — 786 Херсонська область — 167 Хмельницька область — 253 Чернівецька область — 2694 Черкаська область — 372 Чернігівська область — 108