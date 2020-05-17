Глава МЗС і син засновника ОАЕ загинув у результаті теракту

Турецьке видання Straturka повідомило про вбивство глави МЗС ОАЕ шейха Абдалли бен Заїда, який є сином засновника країни Заїда бен Сулатана Аль Нахайяна.

Імовірно, принц загинув в результаті теракту в столиці Абу-Дабі. Замінований автомобіль вибухнув на дорозі, коли повз проїжджав кортеж бен Заїда.

З важкими пораненнями главу МЗС доставили в лікарню, де він пізніше помер, незважаючи на зусилля лікарів. Загинули ще кілька людей.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. ЗМІ припускають, що замах на принца могло стати помстою за політику країни в Ємені, Лівії та Сирії.