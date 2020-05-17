Беременная Джамала рассекретила свой вес

Во время второй беременности Джамала часто делится со своими поклонниками подробностями сказочного положения, секретами ухода за собой, а также фэшн-советами. Так, артистка не обошла и вопрос питания и рассекретила свой вес, а также подробности первого триместра.

В публикации на своей странице Instagram звезда призналась, что поначалу ее мучил токсикоз, а в силу своей профессии и тура, который проходил в тот момент, было тяжело переносить этот период. Впрочем, это не помешало держать себя в форме на протяжении всей беременности.

75. Кожен раз думаєш: «ще менше з’їм». Ні — солодкому! Ні — борошну! Але хоча б печиво! Одне! Будь ласка! А пломбір? А насіння? My guilty pleasure цієї вагітності — авокадо, редиска, сир з помідором, салат айсберг і, звичайно, насіння і пломбір. Перший триместр вагітності припав на початок туру «10». Було непросто через токсикоз, зараз можу зізнатися. Вже після двох годин ледь трималась, але головне випробування було попереду — фото, зустрічі, автографи. Потрібно тримати обличчя, а всередині. Після першого триместру настає період щастя! Але на останньому місяці з’являються нові маленькі перешкоди…

призналась Джа.

По словам звезды, рассмотреть свой рацион подробнее ее заставили обстоятельства, а именно — карантин, во время которого она не смогла посещать занятия по плаванью и йоге. Однако Джамала поделилась и своим секретом похудения в положении — пение.

Запланований басейн, йога — ага! Карантин! Але я не здаюся! Співаю і намагаюсь витратити «зайві калорії» (наскільки вони можуть бути взагалі зайвими) на користь собі та людям. Звичайно, ти потайки страждаєш, що змінюється тіло, тобі важко зав’язати самій шнурки або вдягти колготи. Але це дійсно дуже швидко забувається, я зараз не кокетую. Дійсно, дуже мало пам‘ятаю труднощів навіть за два роки. Всім — любов.

: Новости Ю