Путін безсилий, але залишати Україну в спокої не збирається: політолог озвучив прогноз

Незважаючи на регулярні загрози Україні з боку Володимира Путіна, на організацію широкомасштабного вторгнення в нашу країну у нього немає ресурсів, тому він і зосередився на підтримці напруженості, і продовжує ідеологічну «опресовування» частини населення.

Про це в інтерв’ю Оглядачеві заявив політичний аналітик Дмитро Орєшкін.

«Ні, він не буде нападати, у нього немає на це ресурсів. Лякати, провокувати — з задоволенням. Це як раз те, що коштує недорого. Підтримувати якусь напруженість, звичайно, буде. Будуть спецслужбісти які-небудь, може бути, навіть диверсійні групи будуть закидати», — зазначив він.

Він допустив, що якщо Путін спробує зробити агресивні кроки, то в Україну буде поставлено летальна зброю, до нас приїдуть добровольці, так і наш народ «може постояти за себе». До того ж навіть з урахуванням ідеологічної обробки росіян вони в змозі зрозуміти, що війна з українцями буде «братовбивчою війною», а значить, самогубством для Путіна.

На думку Орєшкіна, сьогодні Україні треба виходити з того, що у Путіна немає ресурсів навіть для того, щоб економічно задушити Україну — нафта подешевшала, а механізм тиску з допомогою «газового вентиля» себе вичерпав.

«Скоро все буде навпаки — „Газпром“ буде приходити до українців і говорити: „Купіть, будь ласка, у нас газку трошки“. Це і смішно, і сумно. Загалом-то це все було досить передбачувано, але, мабуть, не для всіх», — зробив прогноз аналітик.