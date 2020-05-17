Варшаву охопили протести проти карантину, поліція застосувала газ проти мітингувальників

У суботу, 16 травня, у Варшаві спалахнула акція протесту через карантин, який був введений з-за коронавіруса. Для розгону людей поліції довелося використовувати сльозогінний газ.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

«На жаль, ми маємо справу з випадками агресії по відношенню до поліції.

Із-за нападів на державних службовців ми використовували методи прямої конфронтації, такі як фізична сила і сльозогінний газ», — йдеться в повідомленні. Сотні людей зібралися в Старому місті Варшави і зажадали від уряду прискорити процес виходу з карантину і дозволити підприємствам відновити роботу. В руках активісти тримали плакати з написами «Робота і хліб», а також «Знову буде нормально».

У той же час поліція нагадала, що публічні заходи залишаються під забороною. Нагадаємо, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва стверджує, що на відновлення світової економіки після кризи, який стався через пандемії коронавіруса і глобального карантину в світі, потрібно три роки. Тільки за березень 170 країн світу зафіксували падіння економіки.