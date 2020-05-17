Центр Києва «заморозять» з-за ремонту доріг: список вулиць

Найближчим часом автомобільний проїзд на ряді вулиць української столиці буде обмежений. Нововведення пов’язане з капітальним ремонтом доріг у Києві.

Про це повідомляє портал «Хвиля» з посиланням на офіційний сайт Київавтодору.

У столиці України автомобільний рух буде обмежено на цілому ряді вулиць у зв’язку з ремонтом доріг. Це стосується ділянки руху автомобілів на вулиці Пушкінській. Крім цього, комунальники анонсували початок нанесення авторазметки на ділянці між вулицями Лева Толстого і Богдана Хмельницького.

«Використовуємо двокомпонентний холодний пластик. Така розмітка краще тримається на покритті. Щоб менше впливати на трафік, нанесення розмітки виконаємо на вихідних», – розповіли в прес-службі ” Київавтодору при КМДА.



Ремонт доріг у Києві kyivcity.gov.ua



Вісімнадцятого травня, в понеділок, автомобільний рух з 00:00 до 20:00 31 травня буде обмежено вздовж по вулиці Заболотної. Причиною є капітальний ремонт дороги: комунальники планують на цій ділянці постелити верхній шар нового дорожнього покриття.



Ремонт доріг у Києві kyivcity.gov.ua



Київським водіям варто підготуватися до того, що в період з 18 по 23 травня рух у напрямку до Одеської площі теж буде обмежено. Те ж саме стосується руху в бік Столичного шосе з 24 по 31 травня.

По вулиці Шота Руставелі рух транспортних засобів буде обмежено з 8:00 ранку 16 травня по 18:00 17 травня. Комунальники також оновлюють дорожнє покриття на ділянці між вулицями Саксаганського та Басейній. На всіх цих відрізках автодороги рух деякий час буде утруднено, тому водіям варто заздалегідь подбати про вибір об’їзних маршрутів.