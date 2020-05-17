Нардеп від «Слуги народу» розкритикував Супрун і заявив, що хоче медицину, як в СРСР

Депутат Верховної Ради з фракції «Слуга народу» Євген Шевченко хоче медицину, як в СРСР. Таку заяву він зробив в ефірі UA:Перший.

«Гроші повинні розподілятися по лікарнях залежно від того, скільки там населення. Крапка. Це справедливо. А те, що ви хочете, щоб всі із Запоріжжя їхали у Львів на операцію, а зі Львова ще кудись, — про що ви говорите? Цей ваш підхід капіталістичний, а ви не забувайте, що держава — це соціальна держава. А це капіталізм, яку нам нав’язують. Він ніколи не приживеться в країні. Ніколи!» — сказав Шевченко.

Нардеп заявив, що хоче, щоб була «система, як в Радянському Союзі, тому що це найкраща система, яка була».

«І пандемія показала, що це найкраща система. І тому у нас немає такої катастрофи, як в інших країнах. Вам це не зрозуміло чи що? У нас радянська влада, коли була в 20-30-х роках, такі пандемії отримувала… Це ж все через кров і смерть людей, це ж досвід, розумієте чи ні?», — сказав Шевченко.

Після цього він розкритикував колишнього в. о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун, яка почала реформу охорони здоров’я, «як в Канаді, в Англії».

«Головне, щоб все, що наші попередники знищили, відновити. Це головна медична реформа, яку я бачу», — сказав Шевченко.