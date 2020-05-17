Взагалі то, як регіональні влади звертаються з лікарями, яких буквально в саморобних марлевих пов’язках відправили в ковідниє реанімації, — це справжнє пекло. Мені кожен день пишуть. Десятки повідомлень у всі соціальні мережі. Підмосков’ї, Урал, Новосиб. Тисячі лікарів опинилися один на один з невідомої небезпечною хворобою, немов Подільські курсанти. А за ними заградзагони з регіонального начальства, яке тільки і вміє, що рапортувати в Москву про зниження захворюваності, про те, що вони першими в країні вийшли на плато і так далі.

Ось я пишу цей пост і буквально в цей час мені пишуть коментар: «Антон, можна задати риторичне питання? Що робити і куди звертатися лікарям, які заразилися на роботі, але їм забороняють робити тести, робити КТ і брати лікарняний (заднім числом відправляють у відпустку)? Мова не про московських лікарів».

Я не знаю, куди.

Ви питаєте: чому ми не знімаємо провінцію. Відповідав і відповідаю: місцеве начальство не дає нам знімати, ми сто разів намагалися.

Але найголовніше — це гроші. Виплати за небезпечну, по-справжньому героїчну роботу. Ви самі знаєте, скільки лікарів по всій країні вже померло. І тут навіть їм не виплачують якісь абсолютно невыдающиеся, але при цьому значущі для сімейного бюджету гроші.

Не виплачують так, що навіть Начальник майже кричить: «розвели навколо цього бюрократичну тяганину, вважати почали годинник якісь». «Я назвав конкретні цифри цих виплат для лікарів, за час — п’ять, десять хвилин або дві години, а за сам факт роботи».

Ось вас самих (це я звертаюся до губернаторів і регіональним міністрам) не задолбали, що всі ваші прососы лягають до Начальника на стіл? Що тільки Начальник, а не ви, в голові простої людини здатний вирішити самі прості, життєві, побутові питання людини? Я б особисто з сорому помер.

… вони години рахують. Ви йдіть хоч півгодини, хоч чверть попрацюйте там. А потім вважайте.