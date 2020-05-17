Что ни в коем случае нельзя делать, если вас укусил клещ

В этом году из-за раннего потепления клещи опасны, как никогда. Если вы обнаружили клеща на себе или ребенке, не повторяйте распространенных ошибок, советуют специалисты, мнение которых приводит health info.

1. Не стоит мазать клеща маслом, слюной или спиртом. В народе считают, что можно перекрыть клещу возможность дыхания через дыхальца на тельце, обмазав его со всех сторон одной из этих чудодейственных субстанций. Следовательно, клещ не сможет дышать и отвалится сам. Мягко говоря, наука этого не подтверждает. Что делать, если человека укусил клещ?Не ждите, пока клещ задохнется и отвалится, но постарайтесь его удалить сразу же после обнаружения. Сделать это можно при помощи обыкновенной нитки или специального устройства, которое продается в аптеке. При этом старайтесь вытащить клеща целиком, не оторвав ему голову: именно в ней находятся слюные железы, в которых может содержаться вирус. Если голову все-таки оторвали, удалите ее иголкой, как занозу. Разумеется, иголку перед этим нужно продезинфицировать.

2. Не давите клеща. И не выбрасывайте его! Положите его в баночку или флакончик или любой контейнер, в котором его можно довезти до лаборатории и сдать на анализ. Лучше всего сделать этот в тот же день, но если такой возможности нет, хранить клеща в закрытой емкости можно до 3 дней. Почему это важно? Потому что клещ может быть переносчиком огромного количества вирусных заболеваний, самые опасные среди которых энцефалит и боррелиоз. К самым тяжелым последствиям энцифалита относятся паралич, потеря зрения и слуха. Если не лечить боррелиоз, возможны проблемы с суставами, сердцем, зрением, слухом.

3. Не бегите к инфекционисту в тот же день, когда обнаружили клеща. Разумеется, это можно сделать для собственного спокойствия, но разумнее записаться на прием, когда у вас на руках уже будут результаты исследования клеща – через 2-3 дня. Если в клеще нашли инфекционное начало, врач назначит профилактический курс антибиотиков (а при вероятности клещевого энцефалита — противоэнцефалитный иммуноглобулин).

4. Не сдавайте кровь на инфекции на следующий день после укуса клеща. В этом нет никакого смысла. Обратите внимание: даже если заражение произошло, антитела в крови появляются не сразу, а через 2-3 недели. Чтобы посмотреть динамику защитного ответа организма, врач может назначить повторный анализ через 3 недели после первого обследования.

5. Не игнорируйте опасные симптомы, которые могут проявиться даже через месяц. Если на коже появилась кольцевидная эритема (покраснение вокруг места присасывания клеща) или в течение 3-30 дней поднялась температура (до 38-40*С), сразу же обращайтесь за медицинской помощью и обязательно скажите врачу об укусе клеща, чтобы лечение было соответствующим.

: Новости Ю