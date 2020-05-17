«Великий брат» як вихід з карантину

За здоров’я доведеться розплатитися свободою?

Масова самоізоляція рятує життя, але з неї без доходу залишаються мільйони людей, а компанії опиняються на межі банкрутства. Учені замислюються про заходи, які можуть прискорити повернення до нормального життя без ризиків масового зараження. зазначає BBC.

Одним із сценаріїв для виходу з карантину може стати цифрове відстеження контактів через сигнали з мобільних телефонів (digital contact tracing) — за допомогою спеціального додатка або через мобільних операторів. Як показав досвід Сінгапуру, Південної Кореї і Тайваню, з його допомогою влада швидко знаходять і ізолюють тих, хто спілкувався з кожним заразившимся людиною.

На зміну загального карантину може прийти режим, в якому люди повертаються до колишнього життя, але влада знає про кожного їх кроці. На Заході розробляються власні аналоги, але для введення такої системи люди повинні будуть пожертвувати цивільними правами.

Європа вчиться в Азії

«У 8:15 ранку я не чекав дзвінка в двері двох поліцейських — я спав», — говорить тайванський студент Мило. Він повернувся на острів з Бельгії 19 березня і повинен був пройти двотижневий карантин.

Віце-президент Тайваню — епідеміолог, і країна почала стежити за пасажирами, що прибувають з Уханя, ще в грудні, як тільки Китай попередив про спалах пневмонії — тобто раніше, ніж про коронавирусе дізнався весь світ. За дотриманням карантину на Тайвані стежить «електронний паркан», як назвали місцеві влади свою систему цифровий стеження за населенням. Вони отримують повідомлення, якщо телефон людини на карантині не подає сигналів більше 15 хвилин.

Телефон Мило розрядився близько 7:30 ранку, і протягом наступної години до нього намагалися додзвонитися з чотирьох різних органів влади. Не додзвонившись, до студента відправили наряд поліції, який попередив, що за порушення карантину йому загрожує арешт.

Але крім «електронного паркану» Тайвань відповів на загрозу Covid-19 введенням цифрового відстеження контактів. Ця ідея проста: уряд з допомогою даних мобільних операторів стежить за переміщеннями громадян, і якщо один захворює, то все, що входили з ним у близький контакт в останні 14 днів — від членів родини і колег до випадкових попутників у транспорті, — поміщаються на карантин.

В епідеміології відстеження контактів використовується десятиліттями для боротьби з заразними хворобами. Воно використовувалося і під час спалаху атипової пневмонії (SARS) на початку 2000-х, з якою часто порівнюють Covid-19.

Але якщо раніше епідеміологи розпитували пацієнтів про те, де вони були і з ким зустрічалися після розвитку симптомів хвороби, а потім складали список контактів, сповіщали людей і спостерігали за ними, то цифрові інструменти протягом декількох хвилин дають точну та детальну інформацію про зустрічі і переміщеннях.

Технологія цифрового відстеження контактів вже успішно показала себе в Сінгапурі та Південній Кореї, і її вже використовують в Індонезії та Індії. Надихнувшись прикладом Азії, західні демократії також розглядають подібні заходи.

«Цифрове відстеження контактів може зіграти ключову роль у запобіганні або завершення загальної ізоляції», — вважають дослідники з Оксфордського університету.

Власні аналоги створюються в Британії і країнах Євросоюзу. Британський проект розробляє Національна служба охорони здоров’я, а пан-європейський — група з 130 компаній та інститутів. Цей проект вже підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель — за умови, що використання такої програми буде «ефективним і добровільним», повідомляє «Рейтер». Його випробовували на волонтерах з німецької армії.

У середу стало відомо, що окремий додаток розробляє і моз Франції. У мінкомзв’язку Росії має створити аналогічну систему, результат поки невідомий.

А в п’ятницю президент США Дональд Трамп розповів, що його адміністрація вивчає технологію. Він назвав її дуже цікавою, але підкреслив «побоювання щодо свободи особистості». За кілька годин до цього корпорації Apple і Google оголосили, що об’єднали зусилля для розробки програм з відстеження контактів.

Стеження за більшістю населення

Covid-19 відрізняється від схожих вірусів тим, що у багатьох хвороба протікає без симптомів, і карантин для тих, у кого вже знайшли новий вірус, не може відсіяти та ізолювати всіх носіїв.

Багато людей заражають інших, не знаючи, що є вірусоносіями. Близько половини хворих у світі заразили саме люди без симптомів — в тому числі ті, у кого вони ще не проявилися.

Саме тому вчені покладають надії на цифрове відстеження контактів, але ця технологія вимагає, щоб влада знала про переміщення майже всіх жителів. Нею не можна користуватися вибірково — потрібно, щоб влада могла стежити за більшістю населення через додаток на телефоні або постійний доступ до геолокації.

За оцінками вчених з Оксфордського університету, для ефективних результатів така програма має бути встановлено у 60% жителів.

У Великобританії власну програму розробляє NHSX — департамент технологій Національної системи охорони здоров’я. Перспектив його використання присвячено дослідження факультету медицини та інституту великих даних Оксфордського університету, опубліковане в журналі Science 31 березня.

За словами одного з керівників дослідження, професора Крістофа Фрейзера, додаток може замінити жорсткий карантин і врятувати життя людей. Оксфордські вчені, до яких прислухається уряд Британії, рекомендують використання цього додатка для переходу від загальної ізоляції до звичайного життя.

Сінгапурська модель

Приклад Сінгапуру — один з найбільш популярних аргументів прихильників відстеження контактів замість (або після) карантину. В острівній місті-державі розроблене владою додаток TraceTogether замінило масову ізоляцію. Незважаючи на тісні зв’язки з Китаєм, вірус там підтверджений менш ніж у 3 тисяч жителів.

TraceTogether працює не через геолокацію, а через Bluetooth-з’єднання, і стежить лише за близькими контактами, а не всіма переміщеннями людини. Коли два користувача виявляються на відстані двох метрів, їх телефони встановлюють зв’язок. Якщо зустріч триває більше півгодини, обидва телефону зберігають запис про неї. Якщо людина занедужує, уряд оповіщає всіх, з ким він зустрічався за останні 14 днів.

У ряді країн уже створені мобільні додатки для відстеження контактів

Південна Корея — інша історія успіху в боротьбі з пандемією. Незважаючи на початковий різке зростання числа заражень, всього там захворіло трохи більше 10 тис. осіб, а померли (на момент публікації статті) 211 — менше, ніж у Данії. При цьому Корея обійшлася без загальної ізоляції, але влада пішла на агресивні заходи для відстеження контактів у носіїв вірусу: вони отримують дані GPS у мобільних операторів і дані про операції по банківських картах, а також можуть дивитися записи з камер відеоспостереження.

У Китаї розроблена владою система Health Check діє через популярні платформи Alipay and WeChat. Вона генерує спеціальні QR-коди, які в залежності від статусу горять різними кольорами: зеленим (свобода пересування), оранжевим (сім днів карантину) або червоним (14 днів карантину). Люди з зеленим QR-кодом можуть вільно пересуватися і використовувати громадський транспорт.

Аналоги сінгапурських і корейських технологій беруть на озброєння влади у всьому світі. Додаток, розроблене міністерством охорони здоров’я Ізраїлю, посилає оповіщення користувачам, якщо вони знаходилися поряд з заразившимся людиною. Крім того, поліція і служба контррозвідки ШАБАК отримали право стежити за пересуваннями ізраїльтян і визначати тих, хто контактував з заразилися.

Нове життя старих технологій

Прототип сучасних технологій відстеження контактів при епідемії був розроблений ще у 2011 році в рамках проекту FluPhone в комп’ютерній лабораторії Кембриджського університету. Випробування на волонтерах випали на спалах свинячого грипу і продемонстрували успіх цієї технології.

Інші технології, в тому числі і для стеження за дотриманням карантину, вже існують і активно використовуються в усьому світі. Камери з розпізнаванням осіб встановлені у багатьох столицях, мобільні оператори передають владі інформацію про абонентів, соцмережі — дані про користувачів (в одних країнах — за рішенням суду, в інших — без).

«Багато з цих програм не нові, і якщо уряди хочуть використовувати дані, вони знають, де їх взяти», — говорить Еллі Фанк, аналітик американської неурядової організації Freedom House.

Новим у ситуації з пандемією стало тільки відсутність помітних дискусій навколо вводяться заходів. Якщо раніше в країнах з авторитарними і гібридними режимами нові форми стеження зустрічали спротив громадянського суспільства, то в умовах глобальної пандемії вся увага зосереджена на боротьбі з вірусом.

«Буде дуже непросто домогтися скасування тих заходів, які уряди використовують зараз, — вважає Фанк. — Ми знаємо, що пандемія буде зупинена, і ми працюємо над тим, щоб нові системи стеження, введені зараз, не залишилися в силі».

У США захисники громадянських свобод звертають увагу на те, що після терактів 11 вересня 2001 року повноваження спецслужб щодо стеження були розширені. Терористична загроза в основному минула, однак повноваження постійно продовжуються і донині.

Аналоги сінгапурських і корейських технологій беруть на озброєння влади у всьому світі

Експерти та активісти побоюються, що ці технології, які застосовуються зараз без довгих обговорень, можуть використовуватися і після закінчення епідемії. На пострадянському просторі вони можуть стати нормою, вважає Еріка Марат, професор Національного університету оборони у Вашингтоні.

«Невідомо, коли закінчиться ця криза охорони здоров’я та коли масове стеження можна буде послабити, — каже Марат. — Ці заходи можуть довго приживатися. Чи будуть вони використані для контролю за політичними опонентами в авторитарних режимах?»

Колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден, розкрив інформацію про масове стеження за громадянами, також попереджає, що введені зараз заходи можуть пережити пандемію.

«П’ять років тому, коли коронавірус пройде, ці дані залишаться доступними [влади], і ті стануть шукати в них нову інформацію», — сказав Сноуден, виступаючи по відеозв’язку в рамках Копенгагенського фестивалю документального кіно.

У Росії цифрові свободи відстоює проект «Роскомсвобода», який разом з білоруською організацією Human Constanta запустив Pandemic Big Brother — інтерактивну карту систем стеження і порушень цифрових прав, пов’язаних з коронавірусом. Ресурс доступний російською, англійською, французькою та німецькою мовами.

В інтерв’ю Російській службі Бі-бі-сі керівник «Роскомсвободы» Артем Козлюк розповів, що одна з головних цілей інтерактивної карти — відстежити згортання цифровий стеження після закінчення пандемії. Активісти сумніваються, що авторитарні режими відмовляться від нових способів контролю.

Крім того, підкреслює Козлюк, дані, які збирають влади, часто потрапляють до рук шахраїв і корпорацій. «Ми часто бачимо, як спливають на чорному ринку бази даних, зібрані державними структурами і корпораціями, — говорить він. — Поки що не порушують твої права, ти не усвідомлюєш, що маєш право на свободу слова, на таємницю зв’язку, на таємницю особистого життя».

«Але в момент настання цензури, в момент настання стеження, в момент, коли блокуються сервіси або зливаються чутливі дані на чорний ринок, все більше людей починають розуміти, що вони володіють такими правами», — говорить Козлюк.

«Після кінця пандемії ми всі разом можемо опинитися в серіалі «Чорне дзеркало» і в світі Оруелла», — зазначає він.

Перегини на місцях

Побоювання активістів та експертів вже частково виправдалися. У поспіху вводячи нові методи для боротьби з пандемією, уряду від Індії до Чорногорії виходять далеко за рамки заходів, рекомендованих вченими і зрозумілих з точки зору епідеміології.

В різних країнах світу влада вирішили перевіряти список дзвінків громадян. Хоча вчені не вважають ці дані потрібними для цифрового відстеження контактів, такі заходи вже ввели в Вірменії, Болгарії та індійському штаті Керала.

Випущене мерією Москви програма «Соціальний моніторинг» просить доступ не тільки до геолокаціі, а також до камери, дзвінків і навіть показниками датчиків переносних пристроїв (часто вони включають пульс і серцебиття). Московські влади в суботу заявили про введення пропусків з QR-кодом. Схожі системи впроваджують і в інших російських регіонах.

У Чорногорії влади і зовсім опублікували на урядовому сайті список імен і прізвищ людей, поміщені на карантин.

Випущене іранською владою додаток AC19 було видалено з платформи Google Play після того, як дослідники виявили, що воно запитує ім’я, стать, номер телефону, ріст і вага користувача і передає цю інформацію на сервер компанії-розробника. Моз Ірану розсилав повідомлення всім жителям із закликом встановити додаток.

Навіть у Сінгапурі, який часто розглядається як приклад етичної стеження, моз опублікував докладні дані про хворих, і за них місцевий програміст склав інтерактивну карту випадків. З її допомогою нескладно обчислити конкретних людей.

Між сильною рукою і свободою

Колумніст газети Washington Post Девід Ігнатіус в інтерв’ю Російській службі Бі-бі-сі розповів, що не виключає посилення контролю за суспільством по всьому світу, але вірить, що демократія і наука не знеціняться.

Ігнатіус — старший науковий співробітник Гарвардського університету, і разом з гарвардскими колегами він обговорює те, як буде виглядати світ після коронавіруса.

«Люди налякані, і в такі моменти посилення державного контролю може обнадіювати, — сказав Ігнатіус. — Але деякі з цих заходів можуть мати дуже страшні наслідки. Якщо для охорони здоров’я очевидні переваги системи, в якій влада спостерігають за кожним громадянином, то в сенсі таємниці приватного життя вона буде мати негативні наслідки».

Але крім зміцнення влади авторитарних лідерів криза може підвищити і вплив вчених і експертів. «Цікаво, що в Китаї, незважаючи на те, що Сі Цзіньпіна хвалять як сильного лідера, китайці емоційніше всього реагували на безстрашного доктора в Ухані, Чи Вэньляна [одним з перших розповів про спалах вірусу], — говорить автор. — Його слова отримали такий небувалий відгук, що навіть фкоммунистическая партія підтримала його, хоча спочатку критикувала».

У кризовий час державний контроль має очевидні переваги, але набагато більше важливі прозорість, відкритість та вільний доступ до достовірної інформації, вважає Ігнатіус.

«Проблема авторитарних режимів, на кшталт Китаю, Росії та Ірану — в тому, що люди не довіряють офіційної інформації», — говорить він.

Ілюстрації Олесі Волкової. Використані зображення Getty Images

Григор Атанесян, опубліковано у виданні Бі-бі-сі