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Рада збирається ввести пільги для автомобілістів: кого це торкнеться

17.05.2020

У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, які вносять зміни в оподаткування з метою стимулювання розвитку галузі електричного транспорту.

Йдеться про введення ряду нових податкових та митних пільг для покупців та потенційних виробників електромобілів та комплектуючих до них, а також продовження звільнення від ПДВ електромобілів до кінця 2025 року (тоді як нині воно діє лише до 2022 року).

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив один із співавторів законопроєктів народний депутат Роберт Горват. “Наші законопроєкти №3476 та №3477 дозволять залучити інвестиції у виробництво електроавтомобілів (легкових, вантажних, спецтехніки та ін.), зарядних пристроїв, комплектуючих виробів до них.

Більш того, вони стимулюватимуть попит на автобуси, легкові та вантажні автомобілі з електродвигунами, дадуть можливість Україні стати учасником європейського електромобільного ринку і водночас робитимуть електромобілі світових виробників дешевшими та доступнішими для українців”, – написавши Горват.

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