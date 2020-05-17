Рада збирається ввести пільги для автомобілістів: кого це торкнеться

У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, які вносять зміни в оподаткування з метою стимулювання розвитку галузі електричного транспорту.

Йдеться про введення ряду нових податкових та митних пільг для покупців та потенційних виробників електромобілів та комплектуючих до них, а також продовження звільнення від ПДВ електромобілів до кінця 2025 року (тоді як нині воно діє лише до 2022 року).

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив один із співавторів законопроєктів народний депутат Роберт Горват. “Наші законопроєкти №3476 та №3477 дозволять залучити інвестиції у виробництво електроавтомобілів (легкових, вантажних, спецтехніки та ін.), зарядних пристроїв, комплектуючих виробів до них.

Більш того, вони стимулюватимуть попит на автобуси, легкові та вантажні автомобілі з електродвигунами, дадуть можливість Україні стати учасником європейського електромобільного ринку і водночас робитимуть електромобілі світових виробників дешевшими та доступнішими для українців”, – написавши Горват.