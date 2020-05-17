Росія побила черговий антирекорд COVID-19: заражені близько 300 тисяч

Росія вийшла на друге місце за кількістю хворих COVID-19 серед країн світу. Коронавірусом заражені близько 300 тисяч чоловік.

Станом на ранок 17 травня в РФ заразилися 281 752 людини, у 9 200 з них діагноз підтвердився за останню добу. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Найбільше нових випадків в Москві (+3855), Підмосков’ї (+907), Петербурзі (+451), Нижегородської (+281) і Свердловській (+160) областях.

Від коронавіруса помер 2 631 пацієнт, 94 – за останню добу. Вилікувати вдалося 67 373 осіб.

Незважаючи на постійне зростання кількості інфікованих, крива заражених падає.