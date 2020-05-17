Степанов розповів, коли медики отримають костюми з Китаю для боротьби з COVID-19

У найближчі дні в лікарні України надійдуть закуплені Моз за кордоном, у тому числі в Китаї, костюми біологічного захисту для медиків, які борються з коронавірусом.
Про це під час брифінгу 17 травня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов
«Вантаж вже прибув в Україну. З понеділка почнеться розподіл цих костюмів за нашим лікарням, лабораторних центрах, там, де їх найбільше потребують», – зазначив він.
За словами глави Моз, з початку нового робочого тижня відповідні костюми розведуть по областях безпосередньо до медичним працівникам.
Крім цього, він додав, що минулого тижня НАК «Нафтогаз України» теж привезла в країну великий тягар з обладнанням, а також костюмами біологічного захисту, які вже були розподілені і відразу відправлені по областях.
“Приблизно 98 лікарень їх отримали в Україні, які працюють з хворими COVID-19”, – запевнив Степанов.