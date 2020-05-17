Алергія у пік коронавіруса: як їх розрізнити і що робити

Як маска може допомогти, а надмірне використання антисептика нашкодити, — розповідає Вікторія Родінкова, доктор біологічних наук, професор кафедри фармації Вінницького національного медичного університету ім.Н.І.Пирогова, президент Асоціації аэробиологов України

В Україні до 40% людей чутливі до пилку, тобто вони реагують на цвітіння дерев або злаків і хворіють на поліноз. Хвороба досить легко сплутати з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції, в тому числі і COVID-19. Адже симптоми майже однакові — нежить, свербіж очей, гортані, кашель. Але, перш ніж панікувати, слід врахувати, що для сезонної алергії не характерно підвищення температури тіла і симптоми легко знімаються протиалергічними засобами.

Але потрібно пам’ятати, що схильність до алергії, а також — до астмі, — робить чоловіка більш сприйнятливим до бактерій і вірусів, у тому числі і до коронавирусу. Тому в період епідемії алергікам варто бути уважнішими до свого здоров’я і краще пересидіти періоди високих концентрацій пилку будинку. А у разі перебування на вулиці обов’язково користуватися маскою, яка допоможе захиститися від вірусу, і від алергенної пилку, зазначає доктор біологічних наук, професор кафедри фармації Вінницького національного медичного університету ім.Н.І.Пирогова, президент Асоціації аэробиологов України, Вікторія Родінкова. Разом з тим вона радить уникати дезінфікуючих засобів та латексних рукавичок, які можуть викликати або посилити алергічну реакцію.

ВОРОГ НЕ ВОРОГ

— Із-за глобального потепління період пилкування дерев і трав’янистих рослин зміщується в часі, а концентрація пилку в повітрі зростає. Аномально тепла зима змусила дерева готувалися до цвітіння ще в січні. Лабораторія вивчення алергенних факторів навколишнього середовища ВНМУ, яку я очолюю, з початку року приступила до моніторингу, хоча ми бралися за роботу в лютому, а то і в березні. Зараз період цвітіння дерев завершується. І для людей, які страждають на поліноз, повинна наступити певна перепочинок, хоча б до середини травня — цвітіння злаків. Але вже зараз ми фіксуємо злакову пилок у повітрі. А це означає, що ми маємо хвилю цвітіння дерев, яка зразу переходить в хвилю цвітіння злаків.

Така ситуація робить людей, схильних до алергії, більш уразливими перед коронавірусом. Сьогодні мої колеги на Заході зробили велике дослідження і показали, що, на жаль, люди, які більш чутливі до пилку, більш схильні до вірусних хвороб, у тому числі COVID-19. Наша імунна система стоїть на сторожі правильних реакцій організму на всі зовнішні фактори. Саме вона визначає, як наш організм буде реагувати на будь-який агент, не важливо, пилок це, вірус або бактерія. Головне завдання імунної системи — розпізнати і зрозуміти, ворог це чи не ворог. Від цього залежить тяжкість і характер перебігу інфекційних хвороб і виникнення алергії. Тому що алергія — це неправильна реакція імунної системи на алерген.

АЛЕРГІЯ, ГРИП І COVID

— Якщо говорити про симптоматиці, ми з колегами вже диференціювали ознаки, які дозволяють розрізнити сезонну алергію, грип та коронавірус. Два останніх, на відміну від полінозу, передусім викликають підвищення температури тіла. І це — нормальна захисна реакція організму, яка свідчить, що організм бореться з вірусною інфекцією. Якщо у вас немає температури, але є симптоми, схожі на застуду — нежить, сльозотеча, першіння, то, очевидно, це — поліноз. Особливо якщо такі симптоми виникають щорічно в певний період і при певних діях. Наприклад, відкрили вікно і почали кашляти, вийшли на вулицю, і запекли очі або почався нежить. Єдиний симптом, який 100% збігається у разі COVID-19 і алергії — це сухий кашель.

При полінозі він виникає через подразнення пилком слизових оболонок носа і горла. Тому маска в цьому випадку дуже доречна, тому що вона цілком може вберегти від попадання алергену в організм. Раніше алергіки не мали культури носіння захисних масок і очок, і сподіваюся, що саме нинішній карантин покаже і навчить, що такі засоби захисту досить ефективні не тільки в боротьбі з вірусами, але і при сезонній алергії.

«НІ!» — СТЕРИЛЬНОСТІ

— До речі, остання теорія, яка пояснює виникнення алергії, пов’язана з гіпотезою чистоти. Тобто раніше, коли ми жили, так би мовити, в брудному оточенні, то стикалися набагато більше з бактеріями і вірусами. Тому наша імунна система до цього звикла. Тепер, коли ми живемо в чистих приміщеннях, у неї не так багато роботи. Тому на деякі речовини, найчастіше — білки, в тому числі і в пилку, імунна система реагує, як на чужорідний агент. Так відбувається, зокрема, коли імунна система скомпрометована, тобто в її роботі спостерігаються порушення. Тому вона починає агресивно реагувати на пилок. А він як чужорідний агент, зі свого боку, впливає на вроджені механізми імунного захисту, які допомагають організму боротися з інфекціями.

Зокрема, дрібні пилкові зерна впливають на бар’єрні функції епітеліальних клітин дихальних шляхів. Ці клітини першими зустрічають і віруси, які потрапляють в організм через ніс та ротову порожнину. Виходить, що людина, чутливий до пилку, є і більш чутливим до вірусів. Саме тому так важливо, особливо людям з алергією, — захищатися від попадання пилку на їх слизові в сезон цвітіння алергенних рослин. А особливо якщо пилкової сезон збігається з вірусним, як в цьому році.

У той же час занадто суворий захист, абсолютна стерильність, також не на користь. Адже тоді імунна система «розслабляється» і значно знижує свою бар’єрну активність. Або, навпаки, починає шукати ворогів там, де їх немає.

(НЕ) БЕЗПЕЧНА ЗАХИСТ

— У зв’язку з тим, що наш організм прагне все оптимізувати, він не буде витрачати зусилля марно. Ось чому, наприклад, лікарі не радять пити багато ферментів? Бо тоді наша підшлункова перестане сама їх виробляти. Так само і імунна система, коли ви не даєте їй розпізнавати і відповідати на зовнішні частки, розслабляється. А коли раптом потім в організм потрапляє щось погане, та ж пилок або вірус — він викликає неадекватну реакцію, гіперреакцію імунної системи, яка виливається у хворобу. Тому я категорично проти надмірної стерильності в побуті. Не подумайте, що закликаю до занурення в бруд, але щоденне прибирання з дезінфікуючими засобами (особливо хлоркою) ні до чого доброго не приведе, тому що таким чином ми не дозволяємо нашій імунній системі працювати, більше того, випари хлору можуть нашкодити здоров’ю.

Сьогодні багато говорять про необхідність носіння рукавичок, вони допомагають уникнути контакту з вірусом. Але насправді це не виправдана рекомендація. Адже їх тривале носіння може призвести до виникнення симптомів контактного дерматиту. Особливо якщо ви користуєтеся латексними рукавичками, щоб уберегтися від вірусу, або побутовими гумовими — для прибирання. Занадто частий контакт з гумою може призводити до проявів алергії на латекс. Я особисто принципово не ношу рукавички. Адже так шкіра буде розпізнавати інфекційні частинки, з нею стикаються, і буде працювати на їх знешкодження. А на латексі той же вірус або інша бруд залишаться і нерозпізнаними, і неушкодженими. Краще помити зайвий раз руки і змастити кремом, ніж ховати їх від навколишнього середовища. Тут критично важливо не торкатися грязеыми руками обличчя. В рукавичках ви або без.

Також надмірне використання антисептиків може призвести до алергічної реакції, більше того — контактного дерматиту. Тому, поки ви сидите вдома, ховаючись від вірусу, мити руки і потім використовувати антисептики не тільки зайво, але і шкідливо. У вашому будинку, якщо в ньому немає хворих корона— або іншим вірусом, патогенів немає. А часте використання антисептиків може викликати реакцію шкіри.

Важливо дотримуватися елементарних правил: часто провітрювати квартиру. Свіже повітря витягне пари шкідливих речовин, а ультрафіолет допоможе позбавити ваш будинок від шкідливих вірусів і бактерій, які могли в ньому накопичитися.

Не забувайте про вологого прибирання — це не тільки захист від шкідливих мікроорганізмів, але і від пилу і пилку, а особливу увагу приділіть перехідній зоні — з вулиці в будинок. Намагайтеся підтримувати ту чистоту, до якої звикли, але без фанатизму. Не позбавляйте свою імунну систему роботи по знешкодженню шкідливих агентів, інакше вона може промахнутися з захистом вашого організму від вірусу. Найголовніше, виконуючи всі рекомендації, зберігайте позитив. Адже ви все зробили правильно, щоб себе захистити. А оптимістичний настрій на життя підтримує коректну роботу імунної системи.

Олеся Шуткевич, опубліковано у виданні День