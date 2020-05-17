У Києві шахраї проводили фейкові торги і привласнювали гроші вкладників

Правоохоронці затримали шахраїв, які крали гроші вкладників, імітуючи проведення торгів на біржі.

Киберполиция у Києві викрито шахрайську схему з підробленими торгами на біржі, фигурантыкоторой привласнювали гроші вкладників.

«Фігуранти створили власний вебсайт, на якому імітували проведення торгів, які насправді не відбувалися. Після цього привласнювали гроші вкладників. Крім цього, для більшого залучення клієнтів розмістили два call-центру в столиці зі штатною чисельністю близько 40 осіб. Ці працівники агітували громадян вкладати кошти», — йдеться в повідомленні.

За даними силовиків, компанія позиціонувала себе як платформа, яка надає послуги з торгівлі акціями міжнародних компаній. Для переконливості інвесторів, на сайті розмістили приклади фіктивних торгів на світових фінансових ринках.

«Шахрайська схема виглядала так: вкладники створювали акаунти на веб-платформі і поповнювали депозити. Після цього їх гроші перераховувалися на криптокошельки компанії», — йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про шахрайство (ч. 4 ст. 190) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. На даний момент встановлюються завдані збитки громадянам.