В Одесі почалися слухання у справі про масові заворушення у виправній колонії

Вчора в Малиновському районному суді Одеси відбулося підготовче судове засідання у справі про масові заворушення в Південної виправної колонії №51.

Як повідомили в прес-службі суду, сім чоловік звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 294 КК України (активна участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися насильством над особами, знищенням майна, опором представникам влади із застосуванням зброї та інших предметів, що призвело до тяжких наслідків) і ст. 392 КК (вчинення нападу на адміністрацію установи виконання покарань особою, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі).

За версією слідства, події відбувалися в такій послідовності.

На 27 травня 2019 р. був намічений переведення засуджених «негативної спрямованості» з колонії № 51 в інші виправні установи.

В цей день приблизно в 9:45 засуджені «негативної спрямованості»під час супроводу їх конвоєм чинили фізичний опір і провокували створення конфлікту іншими засудженими.

Обвинувачені у змові з іншими особами вчинили напад на адміністрацію і організували масові заворушення на території установи. Після чого близько 150 засуджених, озброєні металевими предметами (перила від ліжок, прути, труби, грифи) відкрили замки своїх локальних секторів і пройшли на територію житлової зони колонії, погрожуючи працівникам застосуванням сили. Один з ініціаторів забрався на ворота сектору житлової зони і закликав до масових заворушень.

Потім семеро обвинувачених напали на співробітників і воєнізовану охорону, наносячи їм удари підручними предметами; захопили приміщення адмінбудинку, де вчинили погром; у дворі підпалили автомобільні шини і пожежний автомобіль.

Інші засуджені з колонії кинули кілька пляшок із запальною сумішшю в приміщення на другому поверсі, де, крім іншого, перебував сервер зберігання записів з камер спостереження.

Обвинуваченим продовжено утримання під вартою.

Наступне підготовче судове засідання призначено на 10 червня.