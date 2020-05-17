У Хмельницькому чоловік стріляв у дільничного офіцера поліції

У Хмельницькому нетверезий чоловік з травматичної зброї стріляв у дільничного офіцера поліції. Правоохоронець отримав поранення.

Про це повідомляють у прес-службі Національної поліції.

За даними відомства, увечері 15 травня правоохоронці отримали повідомлення від 16-річної жительки міста про скоєння домашнього насильства її батьком, який знаходиться у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік кидався важкими предметами в матір і сестру і загрожує всіх вбити.

Наголошується, що на місце події прибули дільничний офіцер і патрульний. Побачивши правоохоронців чоловік схопив револьвер для відстрілу патронів і почав стріляти в їх напрямку.

В результаті дільничний офіцер отримав дотичне поранення лівої частини обличчя. Загрози для його життя немає

«Оцінивши ситуацію, вони відмовилися від застосування табельної вогнепальної зброї в закритому приміщенні, де, крім зловмисника, перебували налякана дружина і двоє неповнолітніх дітей, і, скориставшись спецзасобами і прийомами рукопашного бою, знешкодили та затримали нападника», — розповіли в поліції.