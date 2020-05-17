Як у Збройних силах РФ захворюваність ковидом припинили

В мілітаристському державі, кажуть вчені, армія є ідеальним інститутом.
Міністр оборони Сергій Шойгу в черговий раз блискуче це довів. Він доповів президенту: кількість видужали у Збройних силах перевищує кількість хворих. Ось воно — рух вниз, якого безуспішно домагаються всякі там цивільні.
Підозрюю, досягнуто це досить просто. На початку квітня Шойгу закрив у казармах курсантів військових училищ та кадетів, замість того щоб перевести їх на дистанційна освіта. Таким чином військові навчальні заклади перетворилися в гнізда інфекції. Близько половини хворих — курсанти.
Тепер їх розпустили по домівках. Чим припинили захворюваність… за статистикою Збройних сил.