MONATIK показал свою счастливую семью: красотка-жена и два сына

Украинский певец Дима Монатик (MONATIK) опубликовал семейное фото с отдыха.

На днях в мире праздновали день семьи, и по такому случаю звезды со всего мира публиковали кадр с близкими и родственниками. Не стал исключением и Дима Монатик.

На официальной странице в Instagram украинский исполнитель опубликовал фотографию с женой Ириной, а также сыновьями Платоном и Данилом с пляжа.

“«…Семья прежде всего! И важнее нет ничего. Просто помните… Она не даст утонуть и, я уверен, Вы не утонете, разве что в счастье!…» Люблю Вас безгранично и бесконечно! Всех с днем семьи!” – написал Монатик.

“Да, семья — это одно из основополагающих нашей жизни. Поздравим своих родных”, “Вау! Какая красивая семья! Счастья огромного, как этот океан”, “Берегите вашу семью! Вы прекрасные”, “С Днем Семьи! Вы с Ириной Демичевой – создатели космически прекрасного” – комментируют поклонники.

: showbiz.clutch.ua