Чому «хороший хлопець» Зеленський виявився поганим президентом

Вчора один мій приятель озвучив мені таку думку:

— Зеленський ж сам по собі гарний хлопець і хоче щось добре зробити. Адже так?

Я відповів йому, що у мене немає фактів того, що Зеленський бере участь у корупції. Але у мене є факт того, що він призначив всіх тих, хто займається корупційними діями. У мене є перевірена інформація, що він бачив відео і отримав фактаж від спецслужб, які доводять факти корупції в його оточенні. Але він не пішов по шляху Лі Куан Ю і не зачепив нікого з своїх забруднених друзів і партнерів по бізнесу.

Я знаю, що він реально хотів закінчити війну і реально не розумів, що «просто треба перестати стріляти» не працює. Але це його незнання обійшлося Україні в життя її синів. Бо поки наші бійці не відповідали, то їх вбивали. Саме призначений ним міністр оборони згорнув всі реформи НАТО в ЗСУ і фактично сьогодні обнуляє раніше досягнутий процес.

Я не знаю наскільки щирим був Зеленський, коли лаяв кумівство. Але він призначає на посади некомпетентних людей лише за те, що вони його друзі, бізнес-партнери, співробітники «Квартал 95», родичі його оточення. На конкурсах перемагають потрібні ОП люди, а не розумні і компетентні. А обрані ним Кабміни і прем’єр-міністри викликають лише сором і розчарування, за рідкісним винятком. Коли один прем’єр розповідає казки про 40% ВВП і не може їх реалізувати, то це викликає сміх. Але коли другий прем’єр обіцяє в квітні, що створить вже в травні 500 000 нових робочих місць, а потім з трибуни ВР на питання про те, де ці робочі місця відповідає «Я не знаю, що вам сказати», то його професійні та розумові якості викликають серйозні питання.

Можливо, що Зеленський і хотів щось хороше, але в підсумку привів до ВР брехуна і мерзотника Арахамию, ґвалтівника Іванісова, любителя замовляти повій на засіданні ВР Яременко та багатьох інших. А ще маріонеток олігархів, корупціонерів, аферистів і просто дурнів. І сьогодні без голосів опозиції не може прийняти жодного закону. Нацарював. І те, як він покриває Єрмака, Тимошенко і всю свою «прислугу» не залишилося не поміченим усіма, включаючи його симпатиків.

Тому, може Зеленський і хороший хлопець, але поки він, розводячи кумівство і покриваючи корупціонерів, доводить старий принцип, що хороший хлопець – не професія.

Але можна всього цього не помічати і продовжувати носити рожеві окуляри. І розповідати, що йому просто не дають зробити щось хороше. І це при тому, що у нього свої генпрокурор, голова СБУ, свій уряд і свій прем’єр-міністр, своя фракція більшості у ВР, свої голови областей і лояльні до нього олігархи.

Схоже, що тут той випадок, коли поганому танцюристу заважають його яйця. І так, поганий танцюрист може бути хорошим хлопцем. Це точно. І про це він може записати видосик.