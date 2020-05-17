З початку пандемії померли понад 500 українців: Моз опублікував свіжу статистику по COVID-19

Результати аналізів підтвердили наявність коронавіруса в організмі ще 433 українців.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу в неділю, 17 травня.
За його словами з них 32 пацієнта — це діти, ще 57 осіб є медпрацівниками. Таким чином в Україні зафіксовано 18 291 випадок захворювання коронавірусом COVID-19. У той же час 5 116 пацієнт одужав.
У Моз розповіли,що в результаті захворювання померли 514 осіб. Всього з початку року надійшло 45 669 повідомлень про підозру на COVID-19.
Статистика захворювання по областях:
Вінницька область — 715 випадків;
Волинська область — 615 випадків;
Дніпропетровська область — 837 випадків;
Донецька область — 130 випадків;
Житомирська область — 546 випадків;
Закарпатська область — 885 випадків;
Запорізька область — 378 випадків;
Івано-Франківська область — 1210 випадків;
Кіровоградська область — 443 випадку;
Київ — 2280 випадків;
Київська область — 1197 випадків;
Львівська область — 1019 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 238 випадків;
Одеська область — 746 випадків;
Полтавська область — 264 випадку;
Рівненська область — 1126 випадків;
Сумська область — 162 випадки;
Тернопільська область — 1078 випадків;
Харківська область — 786 випадків;
Херсонська область — 167 випадків;
Хмельницька область — 253 випадку;
Чернівецька область — 2694 випадку;
Черкаська область — 372 випадку;
Чернігівська область — 108 випадків.