З початку пандемії померли понад 500 українців: Моз опублікував свіжу статистику по COVID-19

Результати аналізів підтвердили наявність коронавіруса в організмі ще 433 українців.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу в неділю, 17 травня.

За його словами з них 32 пацієнта — це діти, ще 57 осіб є медпрацівниками. Таким чином в Україні зафіксовано 18 291 випадок захворювання коронавірусом COVID-19. У той же час 5 116 пацієнт одужав.

У Моз розповіли,що в результаті захворювання померли 514 осіб. Всього з початку року надійшло 45 669 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика захворювання по областях:

Вінницька область — 715 випадків;

Волинська область — 615 випадків;

Дніпропетровська область — 837 випадків;

Донецька область — 130 випадків;

Житомирська область — 546 випадків;

Закарпатська область — 885 випадків;

Запорізька область — 378 випадків;

Івано-Франківська область — 1210 випадків;

Кіровоградська область — 443 випадку;

Київ — 2280 випадків;

Київська область — 1197 випадків;

Львівська область — 1019 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 238 випадків;

Одеська область — 746 випадків;

Полтавська область — 264 випадку;

Рівненська область — 1126 випадків;

Сумська область — 162 випадки;

Тернопільська область — 1078 випадків;

Харківська область — 786 випадків;

Херсонська область — 167 випадків;

Хмельницька область — 253 випадку;

Чернівецька область — 2694 випадку;

Черкаська область — 372 випадку;

Чернігівська область — 108 випадків.