«Запах нагадав сміттєвий бак»: пацієнтка поскаржилася на антисанітарію в коронавирусной

Жінка розповіла про купах сміття і жахливий запах в установі

Лікарня Златоуста, де лежать хворі з діагнозом «коронавірус», захаращена сміттям. Кругом – антисанітарія. Про це у соцмережах повідомила пацієнтка медустанови.

Жінка лежала в міськлікарні Златоуста з діагнозом «пневмонія». Умови утримання в лікарні вона описала в паблике «ПП ДТП Златоуст». «Запах смороду нагадав мені сміттєвий бак, з кожним днем він посилювався, – пише пацієнтка. – Під сходовим майданчиком – гора сміття, ганчірки, шприци».

Також жінка розповіла, що медсестри міськлікарні ходять в брудних халатах, підлоги брудні, а якість їжі залишає бажати кращого. «Приносять в одноразовому посуді все холодне. Після збирають і кидають під сходи, – пише вона. – Дожити б до виписки, і повернутися додому».

Головлікар лікарні пояснив, що у медустанови є проблема з підрядником, який вивозить сміття. У моз Челябінської області повідомили, що фахівці відомства виїхали в Златоуст для перевірки.