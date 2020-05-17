Спокуслива Емілі Ратажковскі у сірих велосипедках гуляє з псом (фото)

Актриса та модель Емілі Ратажковскі якщо й з’вляється на публіці під час карантину, то лише у незмінній компанії чоловіка Себастьяна Бір-МакКларда та пса Коломбо – родина переїхала в Лос-Анджелес з Нью-Йорка на початку локдауну і має нагоду насолодитися теплою погодою майже без людей навколо.

В Інстаграмі Емілі “звітує” перед фанами про свої прогулянки. На фото модель в компанії вірного чотириногого друга Коломбо позує в білому скороченому лонгсліві і обтягуючих сірих велосипедах. Спортивний лук модель доповнила чорними кедами.

: bilshe.com

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