Наступний тиждень буде відзначена помірним зниженням курсу долара, який на понеділок, 18 травня, Національний банк встановив на рівні 26,63 гривень за долар. Про найближчі перспективи курсу валют розповів аналітик «Альпарі» Вадим Иосуб в коментарі «РБК-Україна».

«Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,4/26,7 грн», — сказав він.

Експерт відзначив, що курс долара постійно знижується з 27 березня, коли він досяг свого локального максимуму поблизу 28,2 грн. За його словами, причиною стало зниження ажіотажного попиту на валюту, а також зниження попиту з боку імпортерів. В останні дні зниження долара знову прискорилося, курс досяг мінімуму з 16 березня. А прийняття «антиколомойского» закону наближає терміни укладення нової угоди з МВФ.

«У середньостроковій перспективі зміцнення гривні продовжиться», — прогнозує Иосуб.

Він нагадав, що за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-0,8%.

Так, з п’ятниці по п’ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,82 до 26,68 грн (-0,5%).

Згідно з даними НБУ, 17 травня долар зупиниться на рівні 26,6792 гривень. Однак на перший робочий день, 18 травня, передбачається, що він знизиться до 26,638 гривень (-0,0412). Схожа ситуація буде і з курсом євро: він буде торгуватися 17 травня по 28,7869 гривень. Але вже в понеділок валюта обвалиться до 28,7677 грн (-0,0192).

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Аналітик спрогнозував курс долара на найближчий тиждень оновлено: 17 травня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0