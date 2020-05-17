Лежав оголений в покинутому будинку: у Дніпрі вбили 12-річного хлопчика

У Дніпрі знайшли мертвим 12-річного хлопчика, з заявою про зникнення якого у поліцію звернулася бабуся.

В ході розслідування поліцейські встановили, що ще вдень дитини бачили на зупинці «Ксеньевка» з невідомим чоловіком. Пізніше ці свідоцтва підтвердилися запису з камер відеоспостереження.

В районі 19:00 16 травня хлопчик зателефонував бабусі по мобільному телефону і сказав, що йде додому через територію лікарні на вулиці Бехтерева. Після цього зв’язок з ним пропав.

Під час відпрацювання території лікарні поліцейські з’ясували, що дитину бачили з 65-річним бездомним, однак той стверджував, що нічого не знає.

Тим не менш інспектори звернули увагу на купу одягу, яка лежала на ліжку в покинутому будинку на території лікарні. У ній виявилося оголене тіло хлопчика, який вже не подавав ознак життя.

Підозрюваного затримали, при цьому він чинив опір. У поліції показали оперативне фото.