У «Слуги народу» повідомили про нову тактику Зеленського за припинення війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський не буде дотримуватися тактики Петра Порошенка при вирішенні проблеми війни на Донбасі. Про це заявила в ефірі телеканалу «Наш» нардеп фракції «Слуга народу» Марина Бардіна.

За її словами, в української влади є чітка позиція по Донбасу і окупованому Криму.

«Що зараз робить Зеленський. Він прийшов до влади і спробував рухатися тим шляхом, який був раніше, але стратегія, продумана п’ятим президентом Порошенко, не спрацювала протягом шести років і не станеться в майбутньому», – сказала вона.

В даний час тактика змінюється. Зокрема, Київ намагається надати «більш офіційний статус» переговірникам Тристоронньої контактної групи.

«На цьому тижні вперше відбулися переговори вже офіційних посадових осіб нашої держави», – нагадала вона.

Бардіна вважає, що Україна дотримується Мінські угоди, розводячи сили, обмінюючи полонених, беручи участь у переговорах про проведення на захоплених територіях виборів після встановлення контролю над кордоном. Нардеп вважає, що головним питанням зараз є надання Червоному Хресту доступу на захоплені землі.

«Червоний Хрест побачить всіх людей, які там містяться, це допоможе в організації та завершення списків верифікації «всіх на всіх»», – резюмувала вона.