Опубліковані документи КДБ про терор 1937-38 років в Україні

Жертвами терору 1937-38 років в СРСР стали понад 260 тисяч українців. Сьогодні документи з архівів КДБ про масові розстріли стали доступні онлайн.

Як повідомив прес-центр СБУ, сім’ям розстріляних українців повідомляли про смерті від інфарктів і серцевих нападів

«Була навіть окрема директива – з родичами розстріляних говорити усно, а дату смерті в довідках ставити довільно, у межах 10 років після арешту», – йдеться в повідомленні.

Наприклад, виявилося, що точна дата розстрілу українського режисера Леся Курбаса – 3 листопада 1937 року, хоча за документами він нібито загинув у таборах в 1942-м.

«І через 19 років після реальної смерті Курбаса в архівах КДБ Архангельської області з’явиться висновок: скасувати розстріл із-за відсутності складу злочину», – зазначили в СБУ.

Колекція документів публікується з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Нагадаємо, День пам’яті жертв політичних репресій відзначається щороку у третю неділю травня. Введений цей день указом президента України з 2007 року.

За окремими підрахунками, кількість українців, які стали жертвами правління більшовицько-комуністичного режиму в 1920-1980-х роках, може вимірюватися мільйонами. За цей час на території України було заарештовано щонайменше 1,5 мільйона чоловік, значна частина з них була розстріляна. Через табори, каторгу, заслання та примусове лікування в психіатричних закладах пройшли близько 3 мільйонів українців.

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