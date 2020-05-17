У Володимирській області медсестра отримала опік обличчя після використання маски

У Володимирській області медсестра терапевтичного відділення лікарні в місті Кабаново Ольга Овіннікова отримала хімічні опіки обличчя другого ступеня після використання захисної маски. За її даними, одноразові костюмах хімзахисту замочуються в хлорки і використовуються кілька разів.

«Вважаю, що вона була хімічно оброблені після попереднього медика. Втім, сьогодні багаторазове використання халатів і масок ні для кого не секрет. Перед початком роботи з запропонованими нам засобами індивідуального захисту“ інструктаж зі мною ніхто не проводив, що кошти оброблені небезпечними препаратами мені на той момент ніхто не повідомив», — написала дівчина в Instagram.

Медсестра відчувала дискомфорт на обличчі під час роботи, але серед пацієнтів були заражені коронавірусом, тому вона не надала своїм станом особливого значення. Почервоніння на обличчі вона побачила ввечері, сподівалося, що роздратування пройде.

Овіннікова зазначила, що в лікарні, де вона працює, багато порушень, в тому числі медики заражаються коронавірусом з-за відсутності засобів захисту.

СУ СКР по регіону проводить перевірку інциденту.