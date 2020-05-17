Грабіжники роздягли чоловіка на порозі московського магазину

Двоє мігрантів обібрали відвідувача магазину на південно-сході Москви, але, не знайшовши нічого цінного, в буквальному сенсі розділили свою жертву прямо на порозі торговельної точки. Зловмисники потрапили в об’єктив камери спостереження.

Інцидент стався біля супермаркету на Волгоградському проспекті. На кадрах видно, як один з приїжджих обшукує підійшов у пошуках грошей, а не знайшовши їх, знімає з чоловіка куртку, а потім зриває і светр. Перш ніж піти, грабіжник кілька разів ударив свою жертву і відібрав у неї телефон.

Підозрюваного в розбої швидко затримали — ним виявився 34-річний уродженець однієї з республік Середньої Азії. Телефон повернули власникові, що до речей, то про них правоохоронці не повідомляють. Зловмисника взяли під варту.