Вже восени іранці приїдуть в Росію за системами ППО С-400

Але Вашингтон обіцяє зробити все, щоб російська і китайська озброєння в Іран не потрапило.

На фото: С-400 «Тріумф» (Фото: Сергій Бобильов/ТАСС).

Сполучені Штати мають намір усіма способами добиватися продовження ембарго на постачання озброєнь до Ірану навіть у разі, якщо на підготовлену американською стороною резолюцію Радбезу ООН буде накладено вето. Такого роду визнання зі сторінок газети Wall Street Journal зробив спецпредставник США по Ірану Брайан Хук.

«Якщо дії американської дипломатії будуть зведені нанівець вето, то США збережуть за собою право відновити ембарго на поставки озброєнь іншими способами. Резолюція 2231 Ради Безпеки знімає більшість санкцій ООН, але також створює правовий механізм для виключного використання певними країнами з метою відновлення санкцій. Ембарго на поставки зброї є однією з цих санкцій», — цитує Хука РИА «Новости».

Нагадаємо, в жовтні 2020 року закінчується термін обмежень на постачання озброєнь Ірану, які були введені радою безпеки ООН в рамках так званої ядерної угоди — Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) по врегулюванню багаторічної проблеми іранського атома, підписаного в липні 2015 року. Угода Ірану і групи держав «5+1» (Росії, США, Великобританії, Франції, КНР і Німеччині), а також ЄС, що передбачало звільнення Ісламської республіки від раніше введених проти неї з боку ООН, США і Євросоюзу економічних та фінансових санкцій. Крім того, включало в себе домовленість, що збройне ембарго буде знято з Ірану протягом п’яти років.

Тобто, вже після жовтня для поставок озброєнь Тегерану більше не буде потрібно особливий дозвіл Радбезу ООН. І, як заявив днями посол Ірану в Росії Казем Джалалі, у його країни на цей рахунок вже є певні плани. За словами дипломата, пропозиції щодо постачання військової техніки і оборонних озброєнь надходили Ірану від ряду країн, однак «існуючі обмеження не дозволяли здійснення угод у цій галузі». Тепер же — після зняття збройового ембарго — Іран зможе реалізувати своє законне право на забезпечення оборонних потреб.

Що важливо для нас: Росія теж готова тут надати іранської республіці необхідну допомогу. У всякому разі, директор другого департаменту Азії МЗС РФ Замір Кабулов нещодавно повідомив, що Москва допускає початок переговорів про експорт російських озброєнь Ірану після того, як міжнародно-правова перешкода у вигляді ембарго буде подолано. «Іран суверенна країна, не менше, ніж Росія, і це її право звертатися до нас», — сказав представник МЗС РФ.

Проблема в тому, що Сполучені Штати, які вийшли два роки тому з ядерної угоди в односторонньому порядку, порушивши всі домовленості, тепер вимагають продовження збройового ембарго відносно Ірану. І про це говорить не тільки спецпредставник Хук. Держсекретар Майк Помпеовідверто загрожує, що Вашингтон зробить все, щоб Тегеран не отримав доступ до світового ринку озброєнь. А головне — не зміг купувати зброю у Росії або Китаю.

Прокоментувати, як в таких умовах буде розвиватися російсько-іранський військово-технічне співробітництво після скасування ембарго, «СП» попросила експерта журналу «Арсенал Вітчизни» Олексія Леонкова:

— Зрозуміло, воно буде розвиватися. Тим більше, що військово-технічне співробітництво Росії та Ірану має дуже давню історію. Були періоди, коли з-за різних ембарго і санкцій, які вводили проти Ірану, воно переривалося. Але ми встигли поставити спочатку ЗРК «Тор» першої модифікації, потім комплекси С-300, які дозволили Ірану максимально захистити свій повітряний простір.

Останні роки з-за збройового ембарго Іран розвивався за власними військово-технічним програмам. Але коли ці санкції будуть зняті він, ясна річ, буде зацікавлений у якісному і недорогому озброєнні. Саме таким озброєнням є продукція нашого оборонно-промислового комплексу.

«СП»: — Що саме ми можемо запропонувати персам?

— Насамперед, мова може йти про засоби протиповітряної оборони і бронетехніці. У будь-якому випадку, контакти між Тегераном і Москвою завжди підтримувалися. На всіх військово-технічних виставках, які проводилися у нас в Росії — будь то «МАКС» або «Армія», — завжди присутній іранська делегація.

Я не раз спостерігав, з яким інтересом вони розглядали новинки, представлені нашими виробниками. І явно чекають моменту, щоб продовжити військово-технічне співробітництво.

Тому тут великих зволікань, скоріше за все, не буде. Як тільки ембарго буде знято переговори відновиться. І в найближчому майбутньому, я думаю, ми почуємо про підписаних контрактах.

«СП»: — Хіба у нас тут немає конкурентів?

— Ну, американське зброя Іран, ясна річ, не купує ні під яким приводом. Що стосується європейського ВПК — насамперед, Німеччини і Франції, то вони ембарго обмежили доступ своїх озброєнь на іранський ринок, опинившись не на тій стороні барикад. Так що Тегеран буде, швидше за все, вибирати з російського і китайського озброєння те, що йому найбільш підходить.

«СП»: — Були розмови, що іранцям дуже підходять наші С-400. Але чи не повториться, в такому випадку, негарна історія 2010 року, коли ми зобов’язалися поставити Ірану п’ять дивізіонів С-300 ПМУ-1, а потім відмовилися від контракту?

— Ні, звичайно. Постачання С-400 цілком вірогідні. Оскільки, незважаючи на те, що Іран вже купував наші комплекси ППО, їх явно не вистачає для того, щоб вибудувати ешелоновану систему протиповітряної оборони. А ситуація в регіоні, і зокрема, навколо Ірану, дуже напружена. Америка постійно провокує Тегеран — згадайте хоча б віроломне вбивство генерала Сулеймані. Іран тоді відповів ударом по американській базі в Іраку, а Трампзагрожував атакувати Іран крилатими ракетами.

Ясна річ, щоб захиститися від цих ракет, Ірану потрібно вибудовувати сучасну систему ППО. Нинішній стан протиповітряної системи дозволяє їм прикрити найбільш важливі об’єкти, але не всю територію.