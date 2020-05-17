Дві третини росіян майже всі доходи витрачають на їжу

Більше половини свого бюджету переважна більшість росіян — 71% — змушені витрачати на купівлю їжі під час самоізоляції. В середньому за місяць на купівлю продуктів витрачається трохи більше 30 тисяч рублів, повідомляється в дослідженні сервісу Робота.ру і ІТ-компанії «Эвотор».

Фахівці провели опитування серед 3,8 тисяч росіян повнолітнього віку з різних регіонів країни, пише РИА «Новости». 71% респондентів зізналися, що на покупку продуктів у них йде понад 50% бюджету, ще 30% опитаних заявили, що залишають у продовольчих магазинах менше половини доходів, 17% говорять про те, що витрачають на їжу 20% від заробітку.

За підрахунками фахівців. росіяни в середньому витрачають на їжу 32 тисячі рублів. При цьому чоловіки купують продуктів на дві тисячі більше, ніж жінки: (33 тисячі проти 31 тисячі рублів).

За даними «Эвотора», у квітні 2020 року порівняно з тим же періодом минулого року середній чек покупки продуктів зріс на 22%, до 331 рублів, а кількість покупок, судячи з чеками, знизилось на 42%.