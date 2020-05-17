Російський слід є у всіх конфліктах на пострадянському просторі, – посол України в Туреччині

Причина конфліктів на пострадянському просторі — пряме або непряме участь Російської Федерації.

Про це сказав посол України в Туреччині Андрій Сибіга в інтерв’ю виданню Bloomberg Businessweek Türkiye

«У всьому, що ви сказали (про конфлікти на пострадянському просторі – прим.Ред.), можна побачити одну спільну рису, яку ми простежуємо в кожному конфлікті. І це Росія. Це першопричина. Україна хоче миру, і ми насправді знаємо ціну миру і робимо все можливе для настання світу. Якби наступ світу залежало тільки від України, то він би давно настав», — зазначив Сибіга. Він також зазначив, що Росія використовує різні шляхи дезінформації.

«Вона хоче привласнити головну роль переможця над нацизмом собі… Маніпулюючи історією, Росія намагається прикрити злочини проти сучасності України. Росія продовжує гібридну інформаційну війну проти України в інших країнах», — сказав Сибигаи.

В якості прикладу він навів організацію пересувного концерту, присвяченого 75-річчя Перемоги, який пройшов в Аланьї.

«Це ніщо інше, як прояв кремлівської пропаганди в намаганні монополізувати перемогу у Другій світовій війні. Ця перемога була спільною. Це перемога багатьох народів тодішнього Радянського Союзу і країн антигітлерівської коаліції, а не лише росіян», — підкреслив Сибигаи. Він також нагадав про те, що для України це особливо чутливе питання, оскільки ці «акції проходять під символікою і слоганами, з якими у 2014 році Росія почала анексію Криму, окупацію частини Донбасу».

«Росія… цинічно спотворює історичну правду, представляючи себе в ролі головного «антифашист». А тим часом — вбиває моїх співвітчизників, підло використовуючи символи тодішньої війни», — сказав Сибіга.