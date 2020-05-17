Травневі дощі: синоптики дали прогноз погоди на завтра

По всій території України 18 травня очікується тепла погода з температурою вище +20.

В деяких регіонах можливі травневі дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на Заході 18 травня будуть дощі, а середня температура становитиме від +21 до +25 градусів, вдень від +9 до +13 градусів вночі. У східних регіонах температура підніметься до +26 градусів, однак можливий легкий дощ.

У Вінницькій області також будуть грози, але буде досить тепло – вдень від +24 до +27 градусів. Північні області також прогріються під температурою до +25 вдень. У Києві тим часом очікується від +23 до +25 градусів, вночі від +12 до +14 градусів. Південь також заллє дощами при температурі від +23 до +27 вдень.

Зазначимо, синоптики попереджають: 17-18 травня в більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тому дощі українцям тільки на руку.

Вночі в Карпатах можливі заморозки на поверхні ґрунту (від 0 до +3 градусів), вдень в країні, крім Півдня та сходу, очікуються пориви вітру від 15 до 20 м/с (Другий рівень небезпеки, жовтий).