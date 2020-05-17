В Одесі від коронавірусу помер 47-річний лікар-реаніматолог

В Одесі від COVID-19 померли директор школи і лікар-реаніматолог.

Як повідомили УНІАН у мерії міста, за останню добу зареєстровано два летальних випадки COVID-19.

Так, 16 травня в міській клінічній інфекційній лікарні померла 74-річна жителька Одеси – директор школи №1. 6 травня про тяжкому стані її було госпіталізовано в приватну клініку, наступного дня її перевели в зазначену інфекційну лікарню. Другий померлий – 47-річний лікар-реаніматолог міської клінічної лікарні №10.

«Чоловік був у тяжкому стані, сьогодні, 17 травня, помер у міській інфекційній лікарні», – повідомили в мерії.