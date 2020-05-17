Імунолог озвучив сумні перспективи COVID-19 для України

Щоб українці придбали колективний імунітет від нового типу коронавіруса, повинна сформуватися так звана імунологічна прошарок.

Це може статися завдяки двом речам – вакцинації чи природним шляхом. Про це в інтерв’ю розповів відомий український імунолог Олег Назар.

«Від COVID-19 вакцини немає, і взагалі невідомо, чи буде вона. Залишається один варіант – люди повинні перехворіти», – зазначив лікар, додавши, що мова йде про певну кількість хворих, а не всіх

Люди повинні перехворіти COVID-19,, щоб сформувався імунітет до нього – імунолог Олег Назар

У той же час імунолог підкреслив, що в цілому пацієнти вмирають не від вірусу, а від його наслідків – атипової пневмонія, порушення гемостазу, будь-якого тривалого запального або масивно-запального процесу, який призводить стимуляції імунної системи з руйнуванням власних клітин.

«Руйнуються тромбоцити – і починається згортання крові. Цей процес описаний вже досить давно. Такий же хід може дати будь-пневмонія – стафілококова або пневмококова», – пояснив він.

За словами лікаря, проблема полягає не в самому коронавирусе, а в тому, що в Україні і світі повинні навчитися лікувати пневмонію. До того ж мова йде не тільки про винахід ліків, але і в цілому про спостереженні за певними показниками та їх коригування у випадку змін.

«Навіть в існуючому протоколі лікування коронавіруса зазначені препарати, що блокують можливі ускладнення. Якщо у хворого молодий вік, його імунна система працює правильно, COVID-19 можна перенести у вигляді звичайного ГРВІ. Відповідно, сформується імунітет», – підсумував Назар.