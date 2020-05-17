На Київщині легковик влетів у дерево, троє людей загинули

На Київщині легковий автомобіль «ВАЗ» зіткнувся з деревом, загинули три людини.

Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС України у Київській області, дорожньо-транспортна пригода сталася у с. Пороскотень на ділянці дороги Клавдієво-Гавронщина. У результаті ДТП загинули троє осіб – водій та двоє пасажирів 1996 і 1997 років народження.

Дві пасажирки – 23 та 24 років – отримали травми. Їх направлено для госпіталізації до Бородянської центральної лікарні. Причина ДТП встановлюється.