З переляку США вийшли в лідери зі скорочення поставок нафти

Історичне зниження поставок нафти на світовий ринок 12 млн барелів у добу триває і видобувні країни здійснюють його швидше, ніж передбачалося, повідомили в Міжнародному енергетичному агентстві (IEA).

«Ринок показав свою силу і довів, що біль від низьких цін випробують всі виробники», — заявили в Міжнародному енергетичному агентстві. Там зазначили, що спостерігають масштабне скорочення країнам, які не входять в ОПЕК+.

Так, за даними IEA, не беруть участь в операції держави на чолі з США і Канадою вже знизили поставки на 3 млн барелів на добу. А країни ОПЕК+ додають ще 9 млн барелів на добу.

США при цьому є одними з лідерів за скорочення поставок.

За даними IEA, вони скоротяться на 2 млн барелів на добу в травні. У той же час Управління інформацією Міненерго США повідомляє, що поставки вже впали на 900 тис. барелів. Таке зниження відбувається вперше і може говорити, що сама видобуток ще куди нижче, зауважив в Twitter провідний кореспондент Bloomberg з енергетики Жавье Блас.

Всього чотири роки тому принц Саудівської Аравії Салман обіцяв, що до 2020 року його не буде цікавити ціни на нафту: “Ми зможемо жити без нафти”.

Як показала практика, в цьому році ціни на нафту фактичного володаря ваххабітської диктатури хвилюють набагато сильніше, ніж в 2016-м.

На жаль для саудитів, світ жорстокий. По мірі того, як заповнювалися нафтосховища і зростала ціна фрахту танкерів, які самі вже перетворилися в сховища нафти, оптимізму у них помітно поменшало. Останні надії звалилися в першій половині травня, коли стало очевидно, що набули чинності обмеження в рамках ОПЕК+ не привели до істотного зростання цін, пропозиція, як і раніше значно випереджає попит.

А Росія демонструє олімпійський спокій і вперше випередила Саудівську Аравію за обсягами поставки нафти в Китай.

Соломину, переломившей впертість принца Салмана, став його розмова з президентом США Трампом. Після якого Ер-Ріяд повідомив про одностороннє скорочення видобутку з 1 червня ще на мільйон барелів. Але цим справа не обмежилася.

Як пише Вloomberg, слідом за саудити про додаткових, понад обумовлені в рамках угоди ОПЕК+, скорочення, заявили Катар і Об’єднані Арабські Емірати.

Видання стверджує, що це найбільше скорочення за 18 років, але, як видно з графіка нижче, падіння видобутку ось-ось скотиться до рівня початку 80-х років минулого століття.

Так, Вloomberg підносить це максимально політкоректно: “… оскільки вони /саудити/ очолюють глобальні зусилля по стабілізації ринку”. Але всі вже розуміють, що Саудівську Аравію заганяли, як героїв драми Поллака.

Обізнані джерела, замовники і трейдери повідомляють агентство Вloomberg про те, що як мінімум дюжина клієнтів в Азії отримали повідомлення від Saudi Aramco про скорочення постачань вже в червні. Значно більші скорочення чекають постачання саудівської нафти в США і ЄС.

Як сказав Олів’є Якоб, керуючий директор компанії Сonsultant Petromatrix GmbH в Цугу, Швейцарія.

– «Саудити будуть відправляти менше нафти в Атлантичний басейн. Це жест в бік росіян – мовляв саудити не хочуть зруйнувати європейський ринок».

Не хочуть – не можуть. Два місяці намагалися витиснути з ринку ЄС російську нафту. Не зрослося.

Представники Aramco media відмовилися від коментарів агентство Вloomberg. Тим не менш, на правах анонімності чиновники повідомили, що 8 з 12 нафтопереробних заводів в Азії заявили, що поставки скоротилися на 20-30% від контрактних. Більша частина великих скорочень припала на покупців у Китаї та Індії.

Поки ж очевидно одне – першою і головною жертвою нафтової війни стала саме Саудівська Аравія. І багато в чому, зовсім не з-за політики Росії, а внаслідок як власних амбіцій, так і політику свого головного союзника – США. А наступні на черзі США.

А так як ціни на нафту як і раніше не влаштовують Саудівської Аравії, США і Росію (саме в такому порядку), так як основним гравцям потрібна ціна як мінімум 71, 60 і 42 долара відповідно, війна буде продовжена.