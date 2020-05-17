Занепад повсякденного життя в РФ в найближчі роки вже не є гіпотетичною можливістю, а стало сумним фактом.

Хтось зловтішається: мовляв, все, хана розгулу хіпстерства і проклятої буржуазності, будьте ближче до простих людей. Цікаво, хто у нас «прості»? Вже не Володимира Володимировича ви маєте на увазі?!

Ну, гаразд. У чому обов’язково проявиться це збідніння?

Напевно, стане менше кав’ярень і якісного харчування. Буде як в кінці СРСР: вульгарна розкіш і рыгаловки. І рідкісні кафетерії з пиріжками, після яких печія мучить. Потім скорочення вибору товарів не першої необхідності: менше хорошого алкоголю, смартфонів, марок одягу і так далі.

Ціни будуть зростати, особливо на фрукти і м’ясо. Молочка, начебто, утримається в доступному ціновому сегменті.

Поляризація доходів вплине і на побутові культурні звички: знову шашлик в парках, шаурма у метро і насіння під ногами.

Трохи сумно, але не фатально. У всякому разі, умільці почнуть виробляти настоянки і вино з кульбаб. Будемо ходити в бібліотеку, щоб не витрачати бюджет на подорожчали книги. І, сподіваюся, зовсім перестанемо дивитися телевізор.

Будемо частіше зустрічатися в оффлайн. І радіти з того, що стали частіше бачити своїх.

І вже не треба словами пояснювати, чим МИ відрізняємося від ВОНИ. Як у часи нашої юності «крок вгору, крок убік, їх світ за спиною».