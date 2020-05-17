В Україні з початку травня потонули вже 47 людей, рятувальники просять утриматись від купань

Від початку травня 2020 року в Україні потонули вже 47 людей. Рятувальники застерігають, щоб на годину карантинних обмежень українці утримувалися від купань у водоймах.

«Вода продовжує забирати життя українців.

Лише минулої доби з водойм було піднято на поверхню сімох потонулих. Водночас з початку травня кількість загиблих становить вже 47 людей», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що причини такої статистики «незмінні»: купання у не пристосованих для цього місцях, нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля води, ігнорування штормових попереджень, зокрема, поривів вітру, а також неналежний догляд за дітьми.

Так, 17 травня на Волині в смт Іваничі, на приватному ставку-копанці під час відпочинку у воду впав та потонувши хлопчик 2013-го року народження. Дитину підняли з води місцеві мешканці.