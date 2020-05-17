COVID-19: В Іспанії рекордно знизилася смертність

Загальна кількість померлих з початку епідемії досягла 27 650. По цьому показнику Іспанія займає четверте місце в світі.

В Іспанії кількість жертв пандемії коронавіруса COVID-19 за минулу добу склало 87 осіб. Це найнижчий показник смертності більш ніж за два місяці – з 12 березня, повідомляє Мінохоронздоров’я країни в неділю, 17 травня.

Антирекорд по смертності в Іспанії зареєстрували 1 квітня: тоді за добу померли 950 пацієнтів. Загальне число жертв з початку епідемії досягла 27 650. По цьому показнику Іспанія займає четверте місце в світі.

За останню добу за допомогою ПЛР-тестів було виявлено 421 новий випадок зараження. Всього з початку епідемії 231 350 (з них 50 938 – медики). Одужали за 24 години 2 719 людей, з початку епідемії – 149 576.