РФ поширює фейки та конспірологічні теорії щодо COVID-19 – Єврокомісія

Представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано закидає Росії допомогу у поширенні конспірологічних теорій щодо нової коронавірусної інфекції.

«Наші спостереження показують, що різні офіційні джерела, і ті джерела, що підтримуються на державному рівні — тобто близькі до Кремля джерела і російські державні ЗМІ — продовжують поширювати теорії змови і дезінформацію в ЄС і його країнах-сусідах», — заявив він в інтерв’ю газеті Bild am Sonntag.

Мета Кремля традиційна – підірвати довіру до Євросоюзу та поставити під сумнів антикоронавірусні заходи, до яких вдаються країни Європи для подолання спричиненої пандемією кризи.

«Ті, хто веде подібні кампанії, прагнуть підірвати довіру громадськості до місцевої влади. В нинішній ситуації, є ймовірність серйозних наслідків для громадського здоров’я», — цитує Стано DW.

Зазначимо, у Державному департаменті США очікують, що Росія також намагатиметься підірвати довіру людей до вакцини від COVID-19, яка є важливою складовою подолання пандемії. Зараз у різних країнах світу тривають випробування вакцини, а найбільші фармацевтичні компанії борються за право стати першим розробником ефективного засобу від коронавірусу.

«Ми бачили подібне раніше, і схоже, що вони знову на це підуть, як поширюючи неправдиву інформацію, вигадану ними самими, так і посилюючи голоси з місць, які просувають «теорії змов». Це добре відома тактика, і зовсім недавно ми бачили, як російська система дезінформації просувала безпідставні теорії змов з приводу впливу формату зв’язку 5G», — наголосила спецпосланець з питань боротьби з дезінформацією Леа Гебріел.