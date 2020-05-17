Чоловік намагався врятувати дружину: під час відпочинку в Житомирській області трагічно загинула сімейна пара

У суботу, 16 травня, в селі Нехворощ Андрушівського району Житомирської області під час відпочинку на водоймі потонув сімейна пара.

За словами очевидців, компанія з кількох чоловіків і жінок відпочивала на березі водойми. Четверо жінок вирішили поплавати на човні, яка несподівано перекинувся прямо посеред озера. Троє жінок самостійно вибралися на берег.

На порятунок четвертою, яка не вміла плавати, кинулися її чоловік зі своїм братом. Останній знайшов потопельницю і доставив її на берег. Там її намагалися повернути до життя, але це не вдалося. Медики, які прибули на місце події констатували смерть 37-річної жінки.

Поки вся увага була прикута до порятунку жінки, ніхто не звернув уваги, що з водойми не вийшов її чоловік. Лише потім стало відомо, що він потонув. Тіло 42-річного мешканця Бердичева допомогою металевого гака витягували рятувальники, повідомили в обласному главку ДСНС.

Всі інші обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.