США оголосили Баренцове море «своїм водоймою»

В Баренцевому морі з 4 по 8 травня перебували американські військові кораблі — відразу три есмінця — USS Donald Cook, USS Porter і USS Roosevelt. Компанію їм склав фрегат Британського Королівського флоту HMS Kent.

Вашингтон поставив Москву перед фактом 4 травня, «щоб уникнути невірних уявлень, знизити ризик і запобігти непреднамеренную ескалацію». Американці тим самим підтвердили, що опинилися в зоні прямих національних інтересів Росії, демонструючи свою нахабність поряд з Мурманськом, де знаходиться наш Північний флот. Операція була оголошена в рамках стратегії FONOP — «Боротьби за свободу судноплавства».

У відповідь на слабку реакцію з російського Совфед, США заявили, що «це був хороший (з їх боку — авт.) перший крок». Мовляв, нехай скільки завгодно сенатор Олексій Пушков і йому подібні російські «балакучі голови» твердять про небезпеку перебування ВМС США поблизу Мурманська, Вашингтону це до лампочки.

Зазначимо, що така потужна військова угруповання «світового гегемона» в цьому регіоні виявилася вперше з середини 1980-х років.

Підсумки американської «свободи судноплавства» в російській Арктиці підвів Джері Хендрікс, віце-президент Telemus Group, відставний капітан ВМС США і консультант Ради з питань науки заокеанського Міноборони. За його словами, Америка зобов’язана зруйнувати «залізна завіса», який Москва спорудила уздовж своєї берегової лінії Льодовитого океану.

«Щоб переломити цю тенденцію, США будуть проводити послідовні операції щодо забезпечення свободи судноплавства в Арктиці», — озвучив позицію Вашингтона ключовий експерт Telemus Group — аналітичний підрядник Пентагону, відповідальний за розробку військових стратегій США.

Проблема в тому, що в американців тут замало сил. Були б у Сполучених Штатах бойові криголами, вони поставили б хрест на російському Північному морському шляху. Але нічого, янкі надолужать згаяне, впевнений Хендрікс.

Судячи з усього, мова йде про виділення величезних «інвестицій у типи суден, необхідних Сполученим Штатам для захисту своїх інтересів та інтересів своїх союзників в Арктичному регіоні».

До речі, сам термін FONOP, який озвучив Хендрікс, не обіцяє нічого хорошого для Північного флоту РФ. Такі операції американці регулярно проводять в Південно-Китайському морі, що нерідко призводить до дуже небезпечних інцидентів. Кораблі йдуть на таран, відчуваючи нерви противника, а над ними з кожного боку висять цілі ескадрильї винищувачів і бомбардувальників.

Іншими словами, оголошення FONOP в Баренцевому морі виводить протистояння США та РФ на самий небезпечний рівень. Причому, як показує історія, якщо американці хоча б один раз прийшли з такою місією, то її продовжать і на наступний рік.

Мало хто знає, що до цього походи американських кораблів до наших північних морських кордонів називалися PASSEX — навчаннями двох або більше флотів для координації під час війни або гуманітарних катастроф. Що стосується FONOP в Арктиці, то ці операції проти нас американці не проводили навіть у роки холодної війни. Фахівці з морського права пояснювали різницю в термінології повагою Сполученими Штатами права Росії на сегмент Льодовитого океану, де проходить Севморпуть.

Отже, хоче того Москва, чи ні, вона повинна буде симетрично відповідати інвестиціями в інфраструктуру і кораблі Північного флоту. А це вже прямий шлях до гонки озброєнь.

На сайті американського Міноборони є інформація про понад 400 операцій FONOP, більшість з яких проведено проти КНР та Ірану. Так ось: в рамках «свободи судноплавства» кораблі ВМС США нерідко проводили свої маршрути вздовж 12-ти морських миль від берега «нехороших країн». Називається це — «оскаржити надмірні базові претензії». Насправді ж нанести серйозний політичний збиток.

Правда, КНР відсунула свій морський кордон за рахунок насипних островів і буцається з США далеко від материка, що не скажеш про Ірані. Повторити ж китайський досвід Росія навряд чи зможе — побоїться. Інакше чекай потужні санкції з боку США і ЄС, надто вже куца у нас економіка.

Важливо, що перед проведенням операції FONOP, Вашингтон вказує їх причини: серед них є навіть «право на судноплавство в територіальних водах тих чи інших країн», якщо такі обмеження заважають глобальної торгівлі. Маскуються нахабні дії під «мирний транзит через міжнародні протоки». Так, тут є своя специфіка, але в будь-якому випадку порушується суверенітет.

Іншими словами, не виключено, що одного разу USS Donald Cook, USS Porter і USS Roosevelt (або інші кораблі) зупиняться трохи довше 22 км від Мурманська, після чого американські моряки демонстративно «віділлють» в наші територіальні води. Можливо, станеться це не одразу, але з кожним разом «зоряно-смугасті» есмінці будуть наближатися все ближче і ближче, аналізуючи реакцію Москви. Зрозуміло, що протести в розрахунок братися не будуть, оскільки у Вашингтоні розуміють тільки реальну силу.

Експерти Telemus Group вважають, що Севморпуть повинен мати статус міжнародного протоки, оскільки транзит через нього «дозволить текти мільйонів тонн вантажів з Азії до Європи по самому короткому шляху». Тобто, якщо у США з’являться бойові криголами, то вони будуть супроводжувати каравани іноземних суховантажів, не сплачуючи в нашу казну ні копійки. Ясна річ, без дозволів Москви.

Той же Хендрікс пише: «Росіяни нас обставили. ЗПГ з Ямалу йде по Північному морському шляху в Азію за копійки, що робить американський скраплений газ не конкурентним за визначенням». Крім того, потепління в Арктиці відкрило Північний Льодовитий океан для видобутку нафти і природного газу, а також мінерально-сировинних ресурсів з дна моря. Значить, і США повинні мати свою частку в російському секторі за Полярним колом.

Однак повернемося до походу американських есмінців в Баренцове море. Судячи з усього, вони зайшли до води, що раніше належали Росії і передані Норвегії в ході зрадницької угоди про делімітацію кордону, який набрав чинності 7 липня 2011 року.

Так, між країнами було територіальний спір, але «м’яч був у нас», як кажуть політики. Саме тому Осло назвав той документ історичним, оскільки отримав від колишнього президента Медведєва подарунок у вигляді 88 000 кв. км континентального шельфу, що входить до 175 тис. кв. км зрадницьки відданого морського простору.

Виникає питання: чому Совфед і особисто сенатор Олексій Пушков у зв’язку з відверто ворожою операцією FONOP в Баренцевому морі не піднімає питання про персональну відповідальність осіб, які прийняли рішення про здачі наших національних інтересів?

Дивує і те, що подарунок 175 тис. кв. км морського простору пояснюється «дружбою» з Осло. «На підсумковій прес-конференції Дмитро Медведєв (після його зустрічі в Мурманську з прем’єр-міністром Норвегії Столтенбергом в вересні 2010 року — авт.) зазначив, що підписання Договору… позитивно вплине на зміцнення міжнародної та регіональної безпеки, на поглиблення взаємодії арктичних країн».

Та вже! Ось і «подружилися». Не пройшло і десяти років, як в російській Арктиці буквально вибухнула регіональна безпека.