У ФРН в десятці міст пройшли демонстрації проти карантину

У Німеччині В суботу, 16 травня, відбулася нова серія протестів проти обмежувальних заходів через пандемію коронавіруса. Акції проводяться в Берліні, Мюнхені (Баварія), Дортмунді (Північний Рейн — Вестфалія), Штутгарті (Баден-Вюртемберг) і ще цілій низці міст ФРН. Причому найчастіше в одному населеному пункті проходить одночасно кілька протестних заходів: тільки в Мюнхені їх заявлено близько десяти.

Як зазначає газета Süddeutsche Zeitung, специфіка полягає в тому, що протест набирає обертів на тлі поступової відмови влади від заборонних заходів і реалізації другого етапу за їх пом’якшення.

Близько 20 демонстрацій в Берліні

Поліція Берліна дала дозвіл на проведення в місті близько 20 демонстрацій. Виходячи з епідеміологічних приписів, за кожною з них було закріплено спеціальне місце, а число учасників не повинно перевищувати 50. У числі заявлених майданчиків: площа Рози Люксембург, в районі Мітте, площа Республіки перед будівлею Рейхстагу, де знаходиться зал пленарних засідань бундестагу, а також Александерплац. На відміну від минулих тижнів у цю суботу у столиці, за даними агентства dpa, вдалося уникнути серйозних зіткнень з поліцією.

У попередньому порядку було затримано близько 200 осіб — деякі з них для встановлення особи. Двоє співробітників поліції отримали легкі травми. Всього за дотриманням соціального дистанціювання та безпеки спостерігало близько 1000 співробітників органів правопорядку.

Акції в Штутгарті та Мюнхені

У Штутгарті кількість учасників було обмежене 5000, всім присутнім наказано було носити маски. Після досягнення допустимого порогу частина протестуючих не була допущена на Канштатский луг (Cannstatter Wasen) — майданчик, де зазвичай проходять пивні свята.

У той же час, як у Берліні, так і в Штутгарті ряд організацій лівого спрямування провів «антидемонстрации» — акції проти так званих «ковидидиотов» — радикалів, принципових противників вакцинації і любителів теорій змови.

У Мюнхені демонстрація проходила на Лугу Терези (Theresienwiese), де зазвичай святкують Октоберфест. Територія була обгороджена по периметру, проникнути за огорожу дозволили лише 1000 осіб. Заклики поліції не допустити скупчення народу, озвучені по гучномовцю, були зустрінуті осудливими вигуками. Один з демонстрантів у відповідь вигукнув, що «на наступному тижні тут зберуться 10 тисяч людей». Частина протестуючих принесла з собою плакати. Напис на одному з них свідчив: «Свобода замість примусу». Хтось прийшов у масці, на якій було вишито: «Нам затикають рот». Акція тривала дві години — саме стільки часу дали на неї міська влада.

«Протест намагаються використати в своїх інтересах ліві і праві радикали»

Незадовго до початку мітингів прем’єр-міністр Північного Рейну — Вестфалії Армін Лашет (Armin Laschet) — найнаселенішою землі Німеччини з майже 18 млн жителів — з розумінням висловився з приводу протестів.

«Це абсолютно законно. Насправді немає нічого незвичайного в тому, що люди виходять на демонстрації в ситуації, коли має місце серйозне обмеження основних прав з часу об’єднання Німеччини», — заявив він газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

У той же час політик попередив, що в своїх інтересах «цей протест намагаються використовувати ліві і праві радикали, а також «рейхсбюргеры», — заборонена в ФРН радикальне угрупування.