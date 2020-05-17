Toyota презентувала екологічний позашляховик для Європи

Кілька тижнів тому на ринку США з’явився Toyota Highlander. Тепер же японський виробник розповів про європейську версію моделі.

В Європі позашляховик буде доступний виключно з гібридною силовою установкою, а чекати на нього доведеться до наступного року, повідомили в Auto24.

У компанії Toyota заявили, що Highlander вдало поєднав у собі і потужність, і екологічність. Окрім цього, позашляховик отримав гібридну силову установку четвертого покоління та інтелектуальну систему повного приводу, просторий салон, місткий багажник та їхню легку трансформацію.

Візуально Highlander для США і Європи майже не відрізняються. Конвертація дюймів у міліметри також не позначилась на габаритах: довжина машини становить 4966 мм, колісна база – 2850. Багажник дозволяє розмістити від 658 до 1909 л поклажі.

Highlander отримав 2,5-літровий бензиновий мотор, разом із ним працює пара електромоторів, по одному на кожній осі, живлення для яких забезпечує компактна батарея. Загальна потужність силової установки сягає 245 к. с. Витрата пального у змішаному циклі руху, за методом вимірювання WLTP – 6,6 л на 100 км. Викиди вуглекислого газу при цьому не перевищують 146 г/км.

Новий Toyota Highlander поповнить лінійку повнопривідних гібридів марки в Європі, яка вже включає C-HR, RAV4 і зовсім свіжий мінікросовер Yaris Cross. Ціни будуть оголошені наприкінці цього року, ближче до старту продажів.

: news.finance.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.