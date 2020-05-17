Помер засновник найбільшого новинного порталу Білорусі Юрій Зіссер

У Мінську після тривалої хвороби помер засновник порталу TUT. BY, хостинг-провайдера hoster. by, підприємець, громадський діяч, меценат Юрій Зіссер. Смерть настала 17 травня.

Зіссер народився 28 червня 1960 року у Львові, його батько був інженером, а мама — музикантом. Вищу освіту отримав у Північно-Західному політехнічному інституті в Санкт-Петербурзі за спеціальністю «електронні обчислювальні машини». В юності встиг попрацювати листоношею. Працював техніком і програмістом у Львові.

У 80-х познайомився зі своєю майбутньою дружиною культурологом Юлією Чернявської і слідом за нею поїхав до Мінська, пише TUT.BY.

Кілька років був системним програмістом в НДІ онкології та медичної радіології в Боровлянах, займався наукою. Не раз зізнавався, що сам хотів би стати лікарем. Але «через п’ятої графи» не ризикнув йти в медінститут, «куди насправді хотів, щоб виконати підліткову мрію ощасливити людство, знайшовши ліки від раку». На початку 90-х провів два роки в Лангепасі Тюменської області — працював програмістом в кооперативі «Факел».

У 1992 році заснував компанію «Надійні програми», яка займалася розробкою банківського програмного забезпечення. Система обслуговування населення «Програма 35» використовувалася в більш ніж ста банках Білорусі, Росії, України, Молдови.

Після освітньої поїздки в США в 1999 році загорівся ідеєю створити білоруський Yahoo — так у 2000 році з безкоштовної пошти стартував портал TUT. BY, який за кілька років став самим популярним білоруським онлайн-ресурсом. Юрій Зіссер сам неодноразово публікувався на TUT.BY. Займав активну громадянську позицію.

Стояв біля витоків низки білоруських та міжнародних інтернет-проектів. Був активним учасником стартап-руху, ментором. Активно займався благодійністю та меценатством, але про цю своєї діяльності практично не розповідав. Незважаючи на хворобу, став одним з організаторів і спонсорів Міжнародного фестивалю клезмерських музики, який відбувся у Мінську в листопаді 2019 року.

Пристрасно захоплювався класичною музикою, любив джаз. Вирішив отримати другу вищу освіту — музичну. І в 2013 році вступив в Білоруську державну академію музики на клас органу, який успішно закінчив у 2015 році. Дуже любив подорожувати, побував у кількох десятках країн.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією з-за COVID-19 прощання пройде у вузькому колі. Сім’я померлого просить вшанувати його пам’ять будинку, а замість квітів зробити пожертвування на боротьбу з пандемією.