«Ситуація катастрофічна»: відомий російський екс-боєць розповів про коронавирусе в Росії

Відомий у минулому російський боєць змішаних єдиноборств Магомедхан Гамзатханов розповів про важку ситуацію в Росії з коронавірусом.

Слова колишнього спортсмена наводить «Спорт-експрес».

«У нас в Дагестані катастрофічна ситуація. Вчора в центральну лікарню завезли 90 осіб. Дуже багато вмирають», — заявив Гамзатханов. Колишній боєць зазначив, що його знайомий лікар розповів, що зараз ситуація в регіоні контролюється, проте всього кілька днів тому вона була критичною.

За його словами, багато людей як і раніше хворіють коронавірусом. Гамзатханов вважає, що вина за поширення хвороби лежить як на владі, так і на звичайних людей, які не прислухалися до рекомендацій медичних працівників.