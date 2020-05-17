Втомилися від війни? А від істерик і скандалів у країні не втомилися?! – волонтер

Депутата не пустили на програму до Савіка Шустера! Про Боги!! Як далі жити? Самого депутата!! Днями загинули наші воїни, кожен день поранені, але це цікавить тільки рідних, побратимів, волонтерів… Іншим – наплювати!

Депутата не пустили на програму до Савіка Шустера! Про Боги!! Десятки постів, журналісти, політики, чиновники. Сотні коментарів. Ідіотизм. Як ви вже набридли зі своїми липовими і тупими хайпи! Днями загинули наші воїни, кожен день поранені, прибувають борти з воїнами у важкому стані, але це цікавить тільки рідних, побратимів, волонтерів та тих, хто всі роки допомагає армії і шпиталях. Іншим – наплювати!

Втомилися від війни? Яким боком вона торкнулася вас?

Дебільні фізіономії політиків не набридли?! Всі політичні шоу – це зібрання клінічних ідіотів, негідників і психічно неврівноважених осіб. Адекватних там мало. Син каже, пройшовся по сторінках блогерів і публічних людей. Мало хто пише про події на фронті. Про поранених і вбитих пишуть одиниці, навіть репостов постів волонтерів не роблять. Ну правильно, на цій темі багато лайків не збереш…

Війна набридла, а істерики і скандали в країні не набридли.

Я схиляю голову перед тими, хто, не шкодуючи себе, у холодних окопах і під кулями, продовжують нести свою вахту. Хлопці без рук, ніг, контужені, лежать по шпиталях, в реанімаціях рятують життя бійцям. Більшості в країні байдуже, що відбувається на фронті. Їм би рестики були відкриті, пляжі і салони. У той час, коли наші вояки не дають окупантам просунутися на сантиметр.

Два паралельних світу в одній країні.

Еліта – не в столиці. Еліта – на передовій.

Світла пам’ять загиблим, величезна вдячність живим.