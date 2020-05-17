Можлива допомога Україні за Будапештським меморандумом при «безальтернативного Мінську»?

5 грудня 1994 року. Президент Росії Борис Єльцин, президент США Білл Клінтон, президент України Леонід Кучма і прем’єр-міністр Великобританії Джон Мейджор на церемонії підписання Будапештського меморандуму про гарантії безпеки України.

Слідуючи прокремлівської політики «безальтернативного Мінська», Україна, відповідно до статті 45 Додатка до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 12 грудня 2001 року №56/589 «Відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння», втрачає право закликати до відповідальності за порушення Будапештського меморандуму про гарантії безпеки України.

Віце-прем’єр-міністр України і міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив «Крим.Реалії», що українські власті чекають допомоги від Великобританії і США, підписи лідерів яких знаходяться під Будапештським меморандумом.

Зауважу, що в Меморандумі, крім підписів від країн-гарантів, стоїть підпис від України Леоніда Кучми. Давайте розберемося, чи дійсно офіційний Київ так жадає допомоги по Будапештському меморандуму, одночасно реалізуючи політику безальтернативності так званих «мінських угод» з тим же їх підписантом – Кучмою?

11 червня виповнюється 5 років з дня прийняття Спільної Декларації по цифровій економіці країн ЄС і Східного партнерства, в якій затверджено мою пропозицію про приєднання країн-партнерів до Європейської декларації з електронного уряду (Мальмская декларація, програма eUnion).

Для України та Білорусі приєднання до програми eUnion розглядається як доповнення до Будапештського меморандуму і є виконанням рекомендації резолюції ПАРЄ від 9 квітня 2014 року №1988(2014) «Останні події в Україні: загрози для функціонування демократичних інститутів» щодо укладення додаткових угод до Будапештського меморандуму, що гарантують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Проводиться офіційним Києвом прокремлівська політика «безальтернативного Мінська» не дає можливості приступити до реалізації «дорожніх карт» (eUkraine + eUnion) і (eBelarus + eUnion) за підтримки країн-гарантів США і Великобританії в цілях відновлення зруйнованих російської збройною агресією проти України міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження і системи безпеки в регіоні ОБСЄ.

Звернення до української влади ігноруються! Залишилися без відповіді і звернення Інституту дослідження російської агресії до депутатів Верховної Ради України. 5 вересня 2019 року їм пропонувалося провести парламентські слухання на тему: «Про відновлення щодо України дії принципів ОБСЄ – гарантій безпеки України по Будапештському меморандуму», а 14 квітня 2020 року встановити парламентський контроль над кримінальними провадженнями за фактом укладення «мінських угод та реалізації політики їх «безальтернативності», відкритих за моєї ініціативи.

З посиланням на гарантії безпеки України по Будапештському меморандуму Декларацією Верховної Ради України «Про боротьбу за визволення України» від 20 березня 2014 року і резолюцією Генасамблеї ООН 68/262 «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року затверджена міжнародна політика невизнання зміненого статусу АР Крим та міста Севастополь.

Режими Путіна і Лукашенка ігнорують дану політику і продовжують руйнувати міжнародний світопорядок, проводячи «поглиблену інтеграцію» в рамках так званого «союзної держави», в складі якого з 18 березня 2014 року український Крим».

Для вирішення даної проблеми Білоруська соціал-демократична партія (Грамада) направила в ООН звернення про скасування реєстрації в Секретаріаті ООН «союзного договору» між Республікою Білорусь і Російською Федерацією з причини знаходження в «союзну державу» українського Криму. Якщо вона не буде скасована, то у світовій практиці буде створений прецедент, коли країни, які отримали гарантії безпеки по Будапештському меморандуму, можуть бути залучені в збройне протистояння один з одним – білоруси в складі «союзного війська» з «гарантом» РФ будуть змушені захищати «союзний Крим»!

У зв’язку з тим, що суб’єктами в ООН виступають виключно держави, Білоруський комітет солідарності з Україною прийняв заяву Про невизнання «союзної держави Білорусі і Росії з українським Кримом у його складі» та звернувся до Президента України Володимиру Зеленському ініціювати скасування реєстрації в ООН «союзного договору». Відповідь за нього Мзс України ініціював звернення в ООН Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада).

Учасник Форуму громадянського суспільства Східного партнерства беларуская Громадянська онлайн-ініціатива «Європа без диктатур!» розпочала кампанію в підтримку звернення БСДП (Грамада) в ООН, ініціювавши підписання відповідної петиції. Мета кампанії – відновлення дії щодо України та Білорусі принципів Гельсінського заключного акту ОБСЄ, на яких грунтуються їх гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

Крім білорусів і українців, петицію можуть підтримати громадяни 100 країн світу, які резолюцією ГА ООН № 68/262 «Територіальна цілісність України» затвердили міжнародну політику невизнання зміненого статусу АР Крим та міста Севастополь. Кампанія триватиме до тих пір, поки не буде скасована реєстрація в Секретаріаті ООН «союзного договору» з-за українського Криму.

Для отримання Україною допомоги від гарантів США і Великобританії віце-прем’єр-міністру України Олексія Рєзникова і членам уряду пропонується підтримати звернення БСДП (Грамада) в ООН щодо скасування реєстрації «союзного договору» між Бєларуссю і Росією!

Президенту України Володимиру Зеленському я пропоную в терміновому порядку ініціювати укладення Україною на додаток до Будапештського меморандуму угоди з учасниками програми eUnion, що є зобов’язанням України щодо Спільної Декларації по цифровій економіці країн ЄС і Східного партнерства, а також довести до суду кримінальні провадження за «безальтернативного Мінську»!

Європейський союз узяв курс на створення «спільного економічного простору» учасниками програми «Східне партнерство» – Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною. Це стане відповіддю на триваючі порушення Росією основоположних принципів і норм міжнародного права в регіоні Східного партнерства, які призвели до окупації територій країн-партнерів.

Неможливість інтеграції країн-партнерів в Єдиний цифровий ринок ЄС з причини відмови України від принципів ОБСЄ по Будапештському меморандуму на користь принципів «безальтернативного Мінська» спричинить за собою відмову в допомозі слідом за гарантами США і Великобританії і з боку Європейського союзу.

Ігор Льодовик, співавтор Спільної Декларації по цифровій економіці країн ЄС і Східного партнерства, відповідальний секретар Міжнародного комітету «За Будапештський меморандум!».

Ігор ЛЬОДОВИК, заступник Директора Інституту дослідження російської агресії