“Катували, а медики відключілі від апаратів”: на Херсонщині жорстоко вбили хлопця-сироту

У Херсонській області жорстоко вбили 26-річного хлопця. Про це у соціальних мережах написала знайома хлопця Наталія Хорохохіна. За словами жінки, трагедія залишилася у м. Нова Каховка.

Хлопця-сироту серйозно побив невідомий. Через травми він впав у кому. Спочатку мати нападника приносила ліки побитому, а коли вона припинила це робити, медики просто відключілі хлопця від апаратів, котрі підтримували його життя.

Як повідомляє 24ks.news, проти 30-річного нападника правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує від 7 до 10 років тюрми. Проте жінка зазначає, що вбивця може бути не покараним, оскільки поліція у їхньому місті корумпована. За їх словами, родичі вбивці вже почали “відмазувати” нападника.

