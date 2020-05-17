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“Катували, а медики відключілі від апаратів”: на Херсонщині жорстоко вбили хлопця-сироту

17.05.2020

У Херсонській області жорстоко вбили 26-річного хлопця. Про це у соціальних мережах написала знайома хлопця Наталія Хорохохіна. За словами жінки, трагедія залишилася у м. Нова Каховка.

Хлопця-сироту серйозно побив невідомий. Через травми він впав у кому. Спочатку мати нападника приносила ліки побитому, а коли вона припинила це робити, медики просто відключілі хлопця від апаратів, котрі підтримували його життя.

Як повідомляє 24ks.news, проти 30-річного нападника правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує від 7 до 10 років тюрми. Проте жінка зазначає, що вбивця може бути не покараним, оскільки поліція у їхньому місті корумпована. За їх словами, родичі вбивці вже почали “відмазувати” нападника.

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